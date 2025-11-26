Cipro. Da laboratorio di pace ad avamposto conteso del Mediterraneo orientale

di Giuseppe Gagliano –

Cipro era stata a lungo descritta come un laboratorio di peacekeeping e compromessi. Oggi invece è diventata un territorio in cui si sovrappongono basi, interessi e strategie di attori molto più grandi dell’isola stessa. L’avanzare della presenza israeliana, cioè militare, economica e demografica, sta alterando gli equilibri già fragili tra greco-ciprioti, turco-ciprioti, Turchia, Regno Unito e Francia. Il risultato è un mosaico in cui ogni tassello risponde a logiche regionali, spesso conflittuali, mentre la popolazione locale osserva con crescente inquietudine un processo che sembra sfuggire al controllo di Nicosia.

La serie di accordi tra la Repubblica di Cipro e Israele va oltre la routine di due partner che condividono interessi nel Mediterraneo. L’acquisto del sistema di difesa Barak MX, l’addestramento congiunto, l’utilizzo dello spazio aereo e marittimo cipriota, i progetti energetici collegati ai giacimenti di Karish, tutto converge verso una progressiva integrazione delle due difese nazionali. Questo processo, dal punto di vista militare, offre a Israele una piattaforma più ampia e un accesso diretto a un territorio che si trova a poche decine di minuti di volo dalle principali zone di tensione in Medio Oriente. Per Nicosia, invece, significa legare la propria sicurezza alle scelte di un Paese coinvolto in conflitti regionali permanenti. Un vantaggio tattico che rischia di trasformarsi in un costo strategico: una volta consolidata, la presenza israeliana non sarà facilmente reversibile.

L’accordo con Energean per la fornitura di gas e il progetto di un gasdotto diretto Cipro-Israele vengono presentati come strumenti di diversificazione energetica e riduzione dell’isolamento cipriota. Ma l’energia, nel Mediterraneo, è quasi sempre meno una risorsa e più una leva. Legare la sicurezza energetica dell’isola ai giacimenti israeliani – Karish, Tanin, Katlan – significa accettare che la stabilità dei flussi dipenda da un mercato interno israeliano sotto pressione, da una politica energetica spesso volatile e da tensioni geopolitiche che coinvolgono Libano, Siria ed Egitto. È una geoeconomia che si intreccia con la geostrategia: ogni molecola di gas diventa anche un frammento di influenza.

Ad aggravare il quadro, l’afflusso di oltre 15.000 cittadini israeliani che hanno acquistato proprietà nel Sud di Cipro e il parallelo processo, meno visibile ma percepito con ansia, nel Nord controllato dalla TRNC. Qui la popolazione turco-cipriota teme che la narrativa israeliana sul “rifugio dei terroristi” apra il varco a future giustificazioni di interventi militari. È la stessa dinamica che altrove, nel Mediterraneo, ha trasformato investimenti immobiliari e residenziali in strumenti di soft power.

Il dato numerico è impressionante: su un territorio grande poco più della metà della Sicilia operano Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Turchia e Israele, oltre alla missione ONU. Le basi britanniche di Akrotiri e Dhekelia coprono 250 chilometri quadrati; la zona cuscinetto dell’ONU ne copre 346; nel Nord sono schierati fino a 40.000 soldati turchi. A tutto questo si aggiungono i Typhoon britannici, le pattuglie navali francesi, israeliane, turche e americane, i droni turchi, le esercitazioni congiunte della Guardia Nazionale cipriota con Israele. In caso di escalation regionale, nessuno sarebbe in grado di stabilire chi avrebbe il comando operativo effettivo: un’eterogeneità che, invece di moltiplicare la sicurezza, rischia di ridurre la prevedibilità.

La dottrina politico-strategica espressa da alcuni leader israeliani sul concetto di “Grande Israele” non include formalmente Cipro. Tuttavia, l’isola viene sempre più percepita da Tel Aviv come parte di un arco di controllo che va dal Levante ai fronti energetici che puntano verso l’Europa. In un Mediterraneo orientale segnato dalla rivalità con Hezbollah, dalla competizione con la Turchia e dalla corsa alle risorse energetiche, Cipro è il luogo che offre profondità strategica senza essere direttamente immerso nel conflitto. È la retrovia perfetta. Ma per Nicosia questo significa avvicinarsi pericolosamente a un vortice geopolitico da cui potrebbe non riuscire a uscire.

Il quadro che emerge è quello di un Paese che, nel tentativo di rafforzare la propria sicurezza, rischia di perderla per eccesso di alleanze. Se la situazione regionale dovesse degenerare – con un nuovo conflitto su larga scala tra Israele e Hezbollah, o con tensioni militari tra Israele e Turchia – Cipro diventerebbe il primo anello della catena di risposta israeliana e, inevitabilmente, un bersaglio. In questo contesto, la sua sovranità si assottiglia e le sue scelte politiche vengono ingabbiate da infrastrutture militari ed energetiche che rispondono a logiche esterne.

È la trasformazione di un’isola in un avamposto: silenziosa, progressiva, ma già visibile. Cipro non è più solo una questione di diritto internazionale o di equilibri tra comunità locali; è diventata un tassello della competizione per il controllo del Mediterraneo orientale. E il prezzo, come spesso accade per le piccole potenze collocate in posizione strategica, potrebbe essere più alto di quanto l’isola sia pronta a pagare.