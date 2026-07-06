Cirielli a Matera: il Mezzogiorno protagonista della diplomazia scientifica e spaziale

Farnesina –

Il Vice Ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, è intervenuto al panel “La scienza tra diplomazia e sviluppo dei territori – Il Mezzogiorno come hub Euromediterraneo” presso la SparkMe Academy a Matera. In quella sede, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha organizzato un percorso interattivo dedicato all’osservazione spaziale, ai grandi telescopi da terra e satellitari e all’esperienza italiana nella ricerca astrofisica.

“La diplomazia spaziale e scientifica occupa un posto sempre più rilevante nella proiezione internazionale dell’Italia e dei suoi territori” ha sottolineato il Vice Ministro Cirielli. “Il Governo sostiene e lavora fianco a fianco con Enti locali, imprese e con il mondo della ricerca per promuovere l’internazionalizzazione della filiera aerospaziale italiana. Sono certo che portare questa mostra a Matera sia un’occasione preziosa per questo territorio e per tutto il Mezzogiorno, che tra Basilicata, Campania e Puglia, ospita alcuni dei distretti spaziali più avanzati e maggiormente promettenti in Italia.” ha affermato il Vice Ministro.