Colombia. Al ballottaggio: il voto che decide il dopo Petro e il futuro del Paese

di Giuseppe Gagliano –

La Colombia si prepara al ballottaggio del 21 giugno dopo un primo turno che ha confermato la profonda polarizzazione politica del Paese. Il candidato conservatore Abelardo de la Espriella ha ottenuto il 43,74% dei voti, superando di misura Iván Cepeda, esponente del Patto Storico e candidato della continuità con il presidente uscente Gustavo Petro, fermo al 40,90%. Nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta richiesta dalla Costituzione, rinviando la scelta definitiva al secondo turno.

Il risultato fotografa una nazione divisa tra due visioni opposte. Da una parte la proposta conservatrice di de la Espriella, fondata sul rafforzamento della sicurezza, sul sostegno alle imprese e sul rilancio dei rapporti tradizionali con gli Stati Uniti. Dall’altra il progetto progressista di Cepeda, che punta a proseguire le riforme sociali avviate durante la presidenza Petro, con maggiore attenzione alle disuguaglianze, ai diritti e allo sviluppo delle aree più marginalizzate del Paese.

Nessuno dei due candidati, tuttavia, è riuscito a conquistare una maggioranza sufficiente per chiudere la partita al primo turno. Per questo il voto del 21 giugno dipenderà in larga misura dagli elettori dei candidati esclusi e dalle alleanze che verranno costruite nelle prossime settimane.

Particolarmente rilevanti appaiono i consensi raccolti da Paloma Valencia e Juan Daniel Oviedo, che insieme hanno ottenuto quasi il 7% dei voti, oltre a quelli dell’area moderata rappresentata da Sergio Fajardo ed Edna Bonilla. Questi elettori potrebbero risultare decisivi nell’orientare l’esito finale della competizione.

La sfida si svolge in un momento delicato per l’economia colombiana. Il Paese necessita di investimenti, stabilità e crescita in un contesto internazionale complesso. Un’eventuale vittoria di de la Espriella potrebbe favorire politiche più orientate al mercato, al settore energetico e agli investimenti esteri, con particolare attenzione ai rapporti economici con gli Stati Uniti. Cepeda, invece, dovrebbe proseguire la linea di maggiore intervento pubblico e protezione sociale, cercando di ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali che continuano a caratterizzare la Colombia.

La questione della sicurezza resta uno dei temi centrali della campagna. Nonostante gli accordi di pace con le FARC, numerose aree del Paese continuano a essere interessate dalla presenza di gruppi armati, organizzazioni criminali e reti legate al narcotraffico. De la Espriella propone una linea più dura, basata sul rafforzamento delle forze armate e della cooperazione con Washington. Cepeda punta invece a una strategia che combini sicurezza, sviluppo sociale e dialogo nelle regioni più vulnerabili.

Anche la dimensione internazionale avrà un peso importante. Una vittoria di de la Espriella potrebbe riportare la Colombia su posizioni più vicine agli Stati Uniti, soprattutto sui temi della sicurezza regionale, del narcotraffico e dei rapporti con il Venezuela. Un successo di Cepeda manterrebbe invece una politica estera più autonoma, in continuità con l’impostazione adottata da Gustavo Petro negli ultimi anni.

Il Venezuela continuerà a rappresentare una delle principali sfide geopolitiche per il prossimo governo colombiano. La lunga frontiera condivisa resta un punto sensibile per migrazioni, traffici illegali e sicurezza regionale. Anche i rapporti con l’Ecuador e con gli altri Paesi andini saranno influenzati dal risultato elettorale.

Il ballottaggio del 21 giugno assume quindi un significato che va oltre il semplice confronto tra destra e sinistra. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra due differenti modelli di sviluppo, due visioni della sicurezza e due diverse collocazioni internazionali. Da una parte il ritorno a una linea più conservatrice e filoamericana, dall’altra la prosecuzione dell’esperienza progressista inaugurata da Petro.

Qualunque sia il risultato finale, il prossimo presidente erediterà un Paese ancora attraversato da profonde disuguaglianze, tensioni territoriali e problemi di sicurezza irrisolti. La sfida non sarà soltanto vincere le elezioni, ma governare una Colombia che continua a cercare un equilibrio tra ordine e riforme, crescita economica e giustizia sociale, stabilità istituzionale e cambiamento politico.