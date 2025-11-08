Congratulazioni di Tajani al nuovo Direttore Unesco El-Enany

Farnesina –

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al Professor Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, per esprimere le sue più sincere congratulazioni per la sua nomina a nuovo Direttore Generale dell’UNESCO.

Nel messaggio il Ministro ha sottolineato come l’alto numero di voti raccolti da El-Enany testimoni la fiducia della comunità internazionale nella sua capacità di guidare con successo l’UNESCO in un contesto geopolitico complesso e incerto.

Tajani ha ricordato come l’Italia, uno dei maggiori contributori dell’UNESCO – sia in termini finanziari che di risorse umane – abbia sostenuto con convinzione, sin dall’inizio e pubblicamente, la candidatura del Professor El-Enany, riconoscendone la visione e autorevolezza.

Tajani ha espresso l’auspicio di poter rafforzare ulteriormente la collaborazione tra l’Italia e l’UNESCO in tutti i settori di competenza, dalla cultura alla scienza e all’educazione.