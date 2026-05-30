Corea del Nord. Kim chiude al dialogo e rafforza l’asse con Russia e Cina

di Giuseppe Gagliano –

La Corea del Nord si allontana sempre più dall’ipotesi di una nuova stagione di dialogo con Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. È il messaggio emerso dalla visita a Pyongyang del ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, che ha raccolto indicazioni chiare sulla volontà del regime di Kim Jong Un di puntare sull’autosufficienza, sulla deterrenza militare e sul rafforzamento dei rapporti con Russia e Cina.

Tra gli aspetti più significativi emerge il rifiuto sempre più netto dell’idea di riunificazione con la Corea del Sud. Pyongyang non considera più Seul una parte della stessa nazione temporaneamente divisa, ma uno Stato separato e ostile. Una svolta che rafforza la narrativa del confronto permanente e offre al regime maggiori strumenti per giustificare il controllo interno e la chiusura verso influenze esterne.

Nonostante le sanzioni internazionali, la capitale Pyongyang continua a presentarsi come una vetrina di modernizzazione e sviluppo urbano. Il regime utilizza questi progressi per dimostrare che l’isolamento non ha compromesso la stabilità dello Stato e che il Paese è in grado di continuare il proprio percorso senza dipendere dall’Occidente.

Sul piano strategico, il programma nucleare resta il pilastro della sicurezza nordcoreana. Kim Jong Un considera l’arsenale atomico una garanzia indispensabile per la sopravvivenza del regime e non appare disposto a negoziare concessioni che possano ridurne l’efficacia. Questa posizione rende sempre più difficile qualsiasi ripresa dei colloqui sul disarmo.

Un elemento centrale della nuova strategia di Pyongyang è il rafforzamento della cooperazione con Mosca. Il sostegno fornito alla Russia nel conflitto ucraino ha elevato il valore geopolitico della Corea del Nord, consentendole di ottenere nuovi margini diplomatici, economici e militari. Parallelamente, la Cina continua a rappresentare il principale partner economico e il retroterra indispensabile per la sopravvivenza del Paese.

La Corea del Nord punta così a una sopravvivenza selettiva: mantenere aperti i rapporti con partner strategici senza integrare la propria economia nel sistema globale. In questo contesto, le sanzioni occidentali perdono parte della loro efficacia, mentre Pyongyang consolida la propria collocazione all’interno del blocco delle potenze che sfidano l’influenza occidentale.

La questione nordcoreana non può più essere considerata una semplice crisi regionale. La penisola coreana è ormai inserita nella più ampia competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, trasformandosi in uno dei fronti più sensibili della nuova guerra fredda asiatica. Per Washington, ogni passo di Pyongyang rappresenta una sfida che collega sempre più strettamente la sicurezza dell’Indo-Pacifico agli equilibri globali.