Corea del Nord. Rilevata una base missilistica con capacità nucleari

di Giuseppe Gagliano –

Il Center for Strategic and International Studies di Washington ha rivelato l’esistenza di una base missilistica nordcoreana, Sinpung-dong, a soli 27 chilometri dal confine cinese. La struttura, grande quanto l’aeroporto JFK di New York, ospiterebbe fino a nove missili balistici intercontinentali a capacità nucleare, dei modelli Hwasong-15, Hwasong-18 o di nuove tipologie non ancora rese pubbliche. È operativa dal 2014, ma mai dichiarata da Pyongyang. La base, identificata grazie a immagini satellitari e testimonianze di rifugiati, rappresenta la conferma più solida della rete occulta di installazioni missilistiche con cui la Corea del Nord costruisce la propria deterrenza.

Secondo il rapporto, in caso di crisi o conflitto, i missili e i lanciatori uscirebbero dalla base per disperdersi in siti pre-selezionati, riducendo la vulnerabilità a un attacco preventivo. Questo rende la minaccia più difficile da neutralizzare. La posizione vicino alla Cina è un calcolo preciso: ogni tentativo statunitense di colpire l’installazione comporterebbe il rischio di contaminare un Paese alleato e potenza globale, scoraggiando così un’azione militare diretta. Kim Jong Un rafforza così la sua postura: più che difensiva, una strategia di deterrenza offensiva che punta a rendere insostenibile qualsiasi ipotesi di disarmo forzato.

Il programma nucleare nordcoreano si è intensificato dopo il fallimento del vertice di Hanoi del 2019 con Donald Trump. Da allora, Pyongyang si proclama Stato nucleare “irreversibile”, rifiutando qualsiasi compromesso. Oggi, i legami sempre più stretti con la Russia aggiungono un livello di complessità: mentre Pyongyang invia soldati e munizioni per sostenere Mosca in Ucraina, il Cremlino ricambia con supporto tecnologico su satelliti e capacità spaziali. È un’alleanza che intreccia i teatri europei e asiatici, mettendo gli Stati Uniti di fronte a un fronte comune russo-nordcoreano in grado di destabilizzare due aree strategiche.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno intensificato le esercitazioni militari congiunte, percepite da Pyongyang come prove generali di invasione. Kim ha risposto con la promessa di una “rapida espansione” nucleare, proprio mentre il suo Paese testava un cacciatorpediniere a capacità nucleare. Intanto, la collocazione geografica della base spinge anche la Cina in un ruolo ambiguo: pur non volendo un’escalation che coinvolga i suoi confini, Pechino ha interesse a mantenere la Corea del Nord come cuscinetto strategico tra sé e le forze americane nella penisola.

Il dato stimato dallo Stockholm International Peace Research Institute – circa 50 testate già assemblate e materiale per altre 40 – mostra la crescente capacità industriale e scientifica di Pyongyang, frutto di investimenti clandestini e di un’economia di guerra che sacrifica sviluppo interno per il rafforzamento militare. La collaborazione con Mosca non fa che consolidare questo modello, creando nuove filiere tecnologiche fuori dal controllo delle sanzioni occidentali. In prospettiva, la Corea del Nord non è più solo una minaccia regionale, ma un attore che ambisce a proiettare la propria capacità di deterrenza ben oltre l’Asia.

La rivelazione di Sinpung-dong non è solo la scoperta di una base segreta: è il simbolo di una trasformazione. La Corea del Nord sta passando da potenza isolata a pedina integrata nel mosaico strategico che lega Russia, Cina e i Paesi ostili all’Occidente. Ogni missile nascosto nelle viscere della provincia di Pyongan rappresenta non solo un rischio militare, ma una leva politica in grado di condizionare Washington, Tokyo e Seul. E più la minaccia cresce, più il margine di manovra diplomatica si restringe, lasciando l’Asia orientale sospesa in un equilibrio instabile fatto di provocazioni, deterrenza e alleanze incrociate.