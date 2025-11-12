Corea del Sud. Visita della delegazione della Korea Heritage Service all’Istituto Centrale per il Restauro

Cs –

L’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) ha accolto la delegazione della Korea Heritage Service, l’Agenzia del patrimonio culturale della Repubblica di Corea, guidata dal direttore generale del Patrimonio culturale, Jonghee Lee e composta da rappresentanti tecnici dei settori della conservazione e della gestione del patrimonio culturale.

La visita si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca volto a studiare le metodologie italiane di restauro e i modelli organizzativi adottati per la tutela e la gestione del patrimonio culturale, riconosciuti a livello internazionale come punto di riferimento per la conservazione dei beni culturali.

Durante l’incontro, sono stati illustrati i principali ambiti di attività dell’Istituto, con particolare attenzione ai laboratori di scienza della conservazione, ai progetti di formazione e ricerca e agli interventi di restauro su opere di diversa natura e provenienza.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tecnico-scientifico sulle pratiche di restauro, le metodologie di intervento e i sistemi istituzionali di gestione del patrimonio culturale.

Fra il direttore dell’ICR, il direttore generale della Korea Heritage Service e la direzione generale ABAP sono state avviate le procedure per un accordo di collaborazione tra gli Istituti, finalizzato a promuovere scambi di competenze, attività di formazione congiunta e progetti di ricerca condivisi nel settore del restauro e della conservazione.