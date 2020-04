Coronavirus. Sereni, ‘alleanza globale per il vaccino’

Farnesina –

La Vice Ministra Marina Sereni ha partecipato oggi, in videoconferenza, alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Multilateralismo, organizzata dai Ministri degli Esteri di Francia, Jean Yves Le Drian e Germania, Heiko Maas, al fine di discutere la necessità di una risposta coordinata alla pandemia di Covid-19, per rafforzare l’operato delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS).

Nel ricordare come il multilateralismo sia un pilastro della politica estera italiana, la Vice Ministra ha confermato il nostro impegno a contribuire al consolidamento della governance sanitaria globale, all’interno della quale l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) gioca un ruolo cruciale di guida.

“L’Italia continuerà a fare la sua parte nella risposta globale al COVID-19”, ha detto Sereni, sottolineando che il nostro Paese ha già contribuito al Piano di Risposta OMS e annunciando che si stanno considerando nuovi contributi per la ricerca e la distribuzione del vaccino, per il quale sarà necessario uno sforzo globale inclusivo. Due le proposte italiane cui Sereni ha fatto riferimento nel corso della riunione: una “alleanza internazionale per il vaccino”, piattaforma per coordinare tutti gli sforzi nella ricerca, produzione e distribuzione del farmaco proposta al Segretario Generale ONU Guterres dal Ministro Di Maio, che va unita alla formazione, nell’ambito della strategia FAO, di “una Coalition for Food, per scongiurare il pericolo che agli effetti della pandemia si sommino quelli di una crisi alimentare”.

La Vice Ministra ha poi ricordato la necessità di vigilare affinché le misure straordinarie adottate dagli Stati per far fronte a questa crisi senza precedenti rispettino i principi dello Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, rimanendo limitate allo strettamente necessario, proporzionate, temporanee e soggette a continuo scrutinio.

“Questa crisi la dobbiamo superare uniti e salvaguardando i nostri principi e valori”, ha concluso la Vice Ministra.