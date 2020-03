Coronavirus: Simest delibera misure per le aziende che internazionalizzano

Dei –

Il Comitato Agevolazioni di Simest, composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, Economia e Finanze, Sviluppo economico e delle Regioni, ha oggi deliberato alcune misure in favore delle aziende italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione che sono state colpite dall’emergenza da nuovo Coronavirus.

Tra le misure adottate, una moratoria di 6 mesi per i termini di presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che hanno subito rinvii, e il posticipo di 6 mesi dei periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso.

I finanziamenti agevolati, oggetto della decisione odierna, sono uno strumento dedicato all’internazionalizzazione delle PMI, erogati a valere sul Fondo 394, gestito da Simest per conto del MAECI.