Costa D’Avorio. Outtara sostiene l’esportazione del cacao

di Giuseppe Gagliano –

Inizialmente riluttante, il presidente Alassane Ouattara ha infine deciso di sostenere gli esportatori ivoriani di fave di cacao della Costa d’Avorio. Il governo, guidato da Robert Beugré Mambé, metterà a disposizione degli esportatori un fondo tra i 40 e i 48 miliardi di franchi CFA (circa 65 milioni di euro) per i prossimi tre anni, dal 2024 al 2027, includendo anche la campagna in corso del 2023-2024. Questa decisione iflette l’impegno della Costa d’Avorio a mantenere la stabilità economica e sociale interna in un momento critico, caratterizzato da un calo della produzione di fave di cacao dovuto a condizioni climatiche sfavorevoli e a possibili problematiche fitosanitarie.

Il settore del cacao rappresenta una parte fondamentale dell’economia ivoriana, contribuendo in maniera significativa al PIL e alle esportazioni del paese. Garantire il supporto finanziario agli esportatori permette di stabilizzare il mercato interno del cacao, prevenendo crolli dei prezzi che potrebbero avere conseguenze negative sia per l’economia nazionale sia per la coesione sociale, considerato che molte famiglie ivoriane dipendono da questa coltivazione per il loro sostentamento.

A livello globale la Costa d’Avorio, in quanto maggiore produttore mondiale di cacao, mira a mantenere la sua posizione di leader nel mercato internazionale, assicurando una fornitura continua e affidabile ai principali importatori come l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Questo supporto finanziario rafforza anche la leva negoziale del paese nelle discussioni commerciali globali, specialmente in merito alla definizione dei prezzi e delle condizioni di commercio del cacao. Dal punto di vista regionale, la decisione di Ouattara potrebbe influenzare altri paesi produttori di cacao dell’Africa occidentale a seguire un approccio simile per sostenere i loro settori agricoli, rafforzando la posizione della Costa d’Avorio all’interno di organizzazioni regionali come l’ECOWAS, dove le questioni legate all’agricoltura e al commercio rivestono un’importanza cruciale. In sintesi, il sostegno agli esportatori di cacao non è soltanto una misura economica ma rappresenta una strategia geopolitica per consolidare la leadership della Costa d’Avorio nel settore del cacao e per garantire la stabilità economica e sociale del paese e dell’intera regione.