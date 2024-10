Costa d’Avorio. Tensioni sociali dopo l’annuncio di Ouattara di ricandidarsi

di Giuseppe Gagliano –

La situazione politica in Costa d’Avorio è diventata estremamente tesa a causa della possibilità che il presidente Alassane Ouattara (ADO) tenti di candidarsi per un quarto mandato, nonostante le forti opposizioni interne. I sindacati hanno già lanciato un appello al presidente chiedendogli di rinunciare a questo progetto, minacciando una possibile ondata di scioperi ad oltranza se Ouattara insisterà nel portare avanti la sua candidatura. Le tensioni potrebbero sfociare in proteste di massa, con un’intera nazione pronta a mobilitarsi contro quello che molti vedono come un tentativo di eludere la volontà popolare.

La Costa d’Avorio, negli ultimi anni, ha vissuto fasi di instabilità politica, con violenze legate a contestazioni elettorali che hanno scosso il paese. Il rischio di nuove tensioni sembra imminente se il governo non ascolterà le richieste dei movimenti sindacali e della popolazione che chiedono una transizione democratica pacifica. Questo sviluppo ha preoccupato anche osservatori internazionali, timorosi che un nuovo ciclo di disordini possa minare la stabilità della regione. La preghiera e la speranza che la crisi possa risolversi pacificamente dominano il sentimento della popolazione, che teme un nuovo periodo di instabilità e conflitti.Le tensioni sociali in Costa d’Avorio sono il risultato di una combinazione di fattori politici ed economici che hanno alimentato l’insoddisfazione popolare. Al centro della crisi vi è la controversa decisione del presidente Alassane Ouattara di cercare un quarto mandato, nonostante i limiti costituzionali e l’opposizione diffusa.

Questo tentativo è visto come un tradimento delle promesse fatte dopo il suo ultimo mandato, generando un’ondata di malcontento tra i cittadini. I sindacati, che rappresentano una forza significativa, sono preoccupati per la crescente disuguaglianza economica e la mancanza di opportunità per la popolazione, soprattutto nei settori dell’educazione, della sanità e del lavoro. La prospettiva di un ulteriore consolidamento del potere da parte di Ouattara potrebbe intensificare le disuguaglianze già esistenti, aggravando la frustrazione tra le classi lavoratrici. L’opposizione politica e la società civile si sono mobilitate contro la possibilità di una deriva autoritaria, mentre le minacce di scioperi illimitati e manifestazioni di massa riflettono una rabbia crescente. Il ricordo delle violenze post-elettorali del 2010-2011, quando le tensioni politiche sfociarono in sanguinosi conflitti, è ancora vivo tra i cittadini. Inoltre, le preoccupazioni sulla gestione delle risorse del paese, compreso il cacao, che rappresenta una delle principali fonti di reddito nazionale, aggravano il quadro di incertezza economica e politica. Le pressioni internazionali per una transizione democratica pacifica sono crescenti, ma il rischio di un’escalation rimane alto se il governo non riuscirà a trovare un compromesso con le forze di opposizione e i sindacati.