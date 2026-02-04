Costa Rica. La vittoria di Fernandez e il messaggio dalle urne

di Giuseppe Gagliano –

La vittoria di Laura Fernandez al primo turno, con un margine ampio sugli avversari, non è solo un cambio di governo: è una sfiducia organizzata verso il vecchio equilibrio. Quasi metà dei voti si concentra su una candidata perché una parte decisiva dell’elettorato non cerca più mediazioni: chiede uno Stato che funzioni, chiede una rottura con la corruzione percepita, chiede meno retorica e più risultati. Dal punto di vista elettorale il dato centrale è questo: Fernandez riesce a trasformare una domanda diffusa di “pulizia e efficienza” in un consenso compatto, mentre gli altri restano staccati e frammentati.

Quando Fernandez parla di “Terza Repubblica” usa una formula che serve a dare un nome al cambiamento prima ancora di dettagliare le riforme. Politicamente significa due cose. La prima: vuole mettere mano a regole e procedure, non solo sostituire persone. La seconda: prova a tenere insieme mondi diversi sotto un’idea semplice, quasi morale, di rifondazione. Ma qui si apre subito il punto delicato: una promessa di rifondazione alza le aspettative e riduce i tempi di tolleranza. Se i risultati non arrivano in fretta, la stessa parola d’ordine rischia di diventare il suo boomerang.

L’economia entra nel voto come sfondo e come metro di giudizio. La richiesta di “Stato efficiente” spesso traduce ansie concrete: costo della vita, qualità dei servizi, tempi della burocrazia, attrazione di investimenti, sicurezza del lavoro. Se il nuovo governo semplifica procedure, riduce rendite e opacità, e dà segnali credibili su appalti e controlli, consolida il consenso e riporta fiducia nel sistema. Se invece la lotta alla corruzione resta solo narrativa, la delusione arriva presto, perché la promessa non è astratta: è legata a stipendi, trasporti, sanità, scuola, opportunità per i giovani.

La Costa Rica ragiona meno in termini di potenza militare e più in termini di tenuta interna. Qui la vittoria di Fernandez viene letta anche come richiesta di ordine: prevenzione della criminalità, controllo dei traffici, capacità dello Stato di presidiare territorio e istituzioni. La vera dimensione “strategica” non è una proiezione esterna, ma la protezione del modello costaricano: stabilità politica, fiducia nelle regole, credibilità delle autorità elettorali. È un capitale nazionale che, una volta eroso, è difficile ricostruire.

Le reazioni internazionali rapide dicono che San José resta un interlocutore considerato stabile. In una regione attraversata da polarizzazioni, la Costa Rica offre soprattutto prevedibilità: rispetto delle procedure, cooperazione regionale, rapporti ordinati con i partner esterni. Sul piano geoeconomico, la chiave diventa la certezza del diritto: investimenti e filiere produttive cercano Paesi dove le regole non cambiano con l’umore politico. Se Fernandez riesce a combinare riforme e stabilità, il Paese può rafforzare il proprio ruolo come piattaforma tra Nord e Sud del continente, valorizzando la reputazione democratica come asset economico.

Questa vittoria funziona come un mandato di cambiamento, ma non è una delega in bianco. Fernandez vince perché interpreta una domanda netta; adesso deve governare con vincoli reali, a partire dagli equilibri parlamentari. La partita, quindi, non è soltanto “fare pulizia”: è dimostrare che la pulizia produce capacità di decisione, e che la decisione produce benessere. In politica, soprattutto dopo un voto così, la velocità conta quanto la direzione.