Cyber Group Studios acquista una quota di maggioranza di Graphilm Entertainment

Cyber ​​Group Studios, società leader nella produzione e distribuzione di serie animate, acquisisce una quota di maggioranza dello storico e pluripremiato studio di animazione italiano Graphilm Entertainment.

Cyber Group Studios, con sedi in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra e a Singapore, ha di recente esteso le proprie attività e collaborazioni internazionali annunciando l’acquisizione di una quota di maggioranza di A Productions, importante e pluripremiato studio inglese.

Il Gruppo, fondato nel 2005, vanta oggi un catalogo di oltre 1400 ore commerciali di programmazione doppiate in oltre 30 lingue e distribuite in più di 130 territori. Tra le produzioni più recenti, la serie Gigantosaurus giunta alla sua terza stagione. Tratta dal libro scritto da Jonny Duddle e edito da Templar (Bonnier Book), che ha venduto oltre 600.000 copienel mondo, Gigantosaurus è già un successo internazionale. La prima stagione è stata venduta in 194 territori, adattata in 29 lingue e ha ottenuto nel 2021 il prestigioso Prix Export Awards per la categoria Animazione.

Nel 2022, Cyber Group Studios vanta nella propria pipeline 10 serie in fase di produzione e 10 in fase di sviluppo per emittenti lineari e piattaforme digitali, produzioni destinate a tutte le fasce d’età, dal target prescolare agli adolescenti.

Fondata a Roma nel 1988 da Maurizio Forestieri, Amministratore Delegato, Graphilm Entertainment è una società leader nella produzione di animazione. Negli anni lo studio ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui tre prestigiosi Premi Pulcinella, incluso il Premio per il Miglior Studio Italiano. L’ultimo lungometraggio d’animazione di Graphilm, La Custodia, ha ricevuto otto premi. Tra questi, Miglior Film d’Animazione ai NYIFA – New York International Film Awards™, Miglior Regista ai New York Animation Film Awards nel dicembre 2021 e Miglior Film d’Animazione ai Tokyo Film Awards di quest’anno. Commissionato originariamente da Rai Ragazzi, La Custodia è stato lanciato il 31 Dicembre 2021 su Rai 3 ed ha ottenuto 240.000 spettatori, risultando il lungometraggio d’animazione italiano più visto sui canali RAI nel 2021.

Nel 2022, le due società co-produrranno Alex Player (26×22′ CGI), una serie originale di Cyber Group Studios e Bee Prod (Francia) con un budget complessivo di circa 8 milioni di euro. Commissionata da France Télévisions (Francia) e da Rai Ragazzi (Italia), questa nuova serie action-comedy sarà il primo programma in animazione per bambini sul tema degli E-Sport realizzata utilizzando una tecnica mista d’avanguardia 2D, CG e real-time. Le due aziende lavoreranno in collaborazione anche su una creazione originale di Graphilm Entertainment dal titolo In the middle.

Cyber Group Studios e Graphilm Entertainment vantano già una comprovata esperienza in collaborazioni di successo. Le due società hanno realizzato assieme la serie animata Nefertina sul Nilo, prodotta in collaborazione con Rai Ragazzi. La serie ha ricevuto un Premio Pulcinella come Miglior Pilota TV al Festival Cartoons on the Bay.

L’acquisizione accrescerà le capacità creative e produttive della Cyber ​​Group Studios per soddisfare la crescente domanda di contenuti sia a livello europeo che globale.La partnership strategica fornirà a Graphilm Entertainmentmaggiori opportunità di sviluppo delle proprie produzioni e di propri progetti originali grazie alle risorse, alle strutture produttive uniche su cui Cyber ​​Group Studios può contare e alla sua rete di distribuzione su scala mondiale. L’operazione fornirà, inoltre, a Cyber ​​Group Studios accesso al catalogo Kids & Family della Graphilm Entertainment.

Maurizio Forestieri, Fondatore e Amministratore Delegato di Graphilm Entertainment ha dichiarato, “Ho creato la Graphilm 34 anni fa e questa partnership con Cyber Group Studios ci consentirà di lavorare su nuovi progetti ambiziosi e promettenti e su produzioni originali con un partner che conosciamo bene e stimiamo molto”. Anna Lucia Pisanelli, Produttore Esecutivo e membro del Board, ha aggiunto: “La nuova partnership consentirà alla nostra azienda di rafforzare e consolidare la sua posizione come uno dei principali studi di animazione italiani sui mercati internazionali”.

Pierre Sissmann, Presidente e CEO, e Dominique Bourse, COO di Cyber Group Studios, hanno commentato in una dichiarazione congiunta, “È un vero piacere stringere questa partnership con i nostri amici italiani di Graphilm Entertainment e poter lavorare con il loro pluripremiato e talentuoso team per portare nuove creazioni e coproduzioni a bambini e famiglie in tutti e cinque i continenti”.