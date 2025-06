Cybersecurity e Continuità Operativa: Sardegna al Centro della Difesa Digitale con l’Alleanza Nexim–Arcserve

L’aeroporto di Alghero si trasforma oggi nel cuore pulsante della resilienza digitale. Nell’evento “Protezione dei Dati: Navigare tra Normative e Responsabilità”, presieduto da Simone Dore (CEO Nexim) e Fulvio Generoso (BDM Arcserve), è stata presentata una nuova alleanza strategica tra due protagonisti della sicurezza informatica e della continuità operativa.

Organizzato da Nexim — operatore di riferimento nelle telecomunicazioni e nelle infrastrutture digitali — in collaborazione con Arcserve, leader globale nella protezione dei dati, l’incontro ha visto la partecipazione di istituzioni pubbliche, enti ospedalieri e università della Sardegna, ponendo al centro la sfida della cybersecurity in un contesto sempre più esposto a minacce e obblighi normativi, come la direttiva NIS2.

Durante l’evento si è discusso anche di resilienza delle infrastrutture in fibra ottica, dell’importanza del datacenter di Sassari e del Sardegna Internet Exchange (SARDIX): un’infrastruttura strategica per l’interconnessione diretta e gratuita tra enti e operatori regionali, vero fiore all’occhiello dell’isola.

L’incontro ha segnato anche l’avvio della partnership commerciale tra Nexim e Arcserve, grazie alla quale Nexim diventa rivenditore ufficiale delle soluzioni Arcserve per backup, disaster recovery, protezione di ambienti virtuali, e difesa di piattaforme SaaS come Microsoft 365 e Google Workspace.

«La trasformazione digitale non può prescindere dalla sicurezza. Con Arcserve, mettiamo a disposizione del sistema pubblico e privato sardo uno scudo digitale concreto, fatto di tecnologia e conoscenza del territorio», ha dichiarato Simone Dore, fondatore di Nexim.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ARES Sardegna, Università degli Studi di Sassari, Comune di Sassari e Comune di Olbia hanno portato il proprio contributo, confermando l’urgenza di una strategia condivisa sulla responsabilità digitale.

Con questo evento, la Sardegna si conferma laboratorio nazionale per la resilienza informatica, con Nexim e Arcserve in prima linea nel costruire un futuro digitale sicuro e sostenibile