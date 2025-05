Dazi: Confimprenditori, Bene accordo USA-Cina

“Accogliamo con favore la notizia della sospensione dei dazi tra Stati Uniti e Cina per un periodo iniziale di novanta giorni. Si tratta di una decisione che invia un segnale positivo ai mercati globali e che potrebbe rappresentare un primo passo verso una ripresa più equa, stabile e sostenibile del commercio internazionale.Il disgelo tra Washington e Pechino, con la significativa riduzione delle rispettive tariffe commerciali, offre una concreta opportunità di rilancio per le imprese esportatrici e per il sistema produttivo globale, già duramente provato dalle recenti crisi economiche e geopolitiche”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“Questa apertura non può lasciare indifferente l’Europa. Ci aspettiamo ora una reazione chiara e coraggiosa da parte dell’Unione Europea, che sia capace di rimettere al centro dell’agenda politica e commerciale la competitività e il rilancio della piccola e media impresa, vera spina dorsale dell’economia europea. In particolare riteniamo fondamentale una profonda riflessione sul superamento dell’attuale impostazione del Green Deal, i cui effetti, se non ricalibrati, rischiano di penalizzare gravemente le PMI europee, schiacciandole tra burocrazia, costi insostenibili e rigidità normative che compromettono la capacità di innovare e competere a livello globale. La sostenibilità ambientale deve essere accompagnata da scelte pragmatiche e da un reale sostegno alle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, che rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo europeo”.