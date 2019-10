Di Stefano riceve il ministro degli Esteri del Bangladesh, ‘intensificare rapporti economici’

Farnesina –

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, ha ricevuto alla Farnesina il Ministro degli Esteri del Bangladesh, Abdul Momen.

Il Sottosegretario ha innanzitutto riconosciuto il contributo positivo che la diaspora bengalese (140.000 persone, la più numerosa comunità nell’Europa continentale) apporta all’economia e alla società italiane. Di Stefano ha quindi ricordato la presenza diverse compagnie italiane nel Paese, in particolare nel settore tessile, e ha espresso l’auspicio che si possano intensificare ulteriormente i rapporti economici e commerciali bilaterali. Ha quindi citato la partecipazione di compagnie italiane del settore difesa a gare per l’aggiudicazione di importanti commesse nel Paese, sperando in un esito positivo per le nostre aziende.

In relazione alla crisi dei rifugiati Rohingya in fuga dal Rakhine, Di Stefano ha lodato la risposta umanitaria del governo del Bangladesh. I due interlocutori hanno concordato sulla necessità di una soluzione politica alla crisi in corso e che vengano stabilite le responsabilità per la tragedia in corso.