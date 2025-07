Domani il Forum Imprenditoriale Italia-Algeria

Farnesina –

Domani, 23 luglio, in occasione del Vertice intergovernativo tra Italia e Algeria, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ICE Agenzia, organizza il Forum imprenditoriale Italia–Algeria.

Primo fornitore di gas dell’Italia, l’Algeria è il primo partner economico dell’Italia nel continente africano. L’Italia è il primo cliente del Paese e il suo secondo fornitore, con esportazioni che nel 2024 hanno raggiunto il valore di 2,9 miliardi di euro e oltre 150 aziende italiane presenti nel territorio.

Con circa 500 aziende registrate tra italiane e algerine, il Forum imprenditoriale conferma l’interesse degli operatori economici dei due Paesi a intensificare scambi e investimenti e si conferma un’occasione importante per dare ulteriore slancio al già intenso partenariato economico bilaterale, riconfermato con la Tavola rotonda imprenditoriale presieduta dal Ministro Tajani ad Algeri il 3 marzo scorso.

Il Forum si aprirà con gli interventi istituzionali di Tajani e del suo omologo Ahmed Attaf.

La sessione plenaria del pomeriggio sarà aperta da un segmento sul partenariato ispirato a Enrico Mattei, seguito da approfondimenti su opportunità di scambi e investimenti bilaterali e sugli strumenti finanziari di supporto al partenariato bilaterale.

Nel corso della giornata di lavori, sono inoltre previsti panel tematici sui settori di maggior cooperazione economica tra i due Paesi, con manager di imprese italiane ed algerine dei settori dell’energia ed economia circolare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’agricoltura sostenibile, dell’industria avanzata e del settore farmaceutico. Particolare spazio sarà dedicato agli incontri B2B, con 130 postazioni per altrettante aziende algerine.