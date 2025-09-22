Droni nella notte su Flotilla, Lafram, ‘Ci vogliono spaventare, non molliamo’

Dire * –

“Ieri sera a poco più di duecento miglia dalla costa di Porto Palo si è manifestata in maniera visibile una presenza di droni costante sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. Li abbiamo visti chiaramente anche dalla nostra imbarcazione, la Karma. Non è noto che origine abbiano e per quale motivo abbiano volato per diverse ore della notte sopra le nostre teste. Possiamo solo auspicare che non si tratti di una forma di avvertimento o intimidazione per rallentare o addirittura fermare la missione umanitaria. Facciamo appello ai governi europei affinché viglino perché questo non accada. Nessuno tocchi la Flotilla” così una nota dei democratici Arturo Scotto e Annalisa Corrado che sono a bordo della Flottilla.

in un video, il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram, che si trova a bordo della Sumud Flotilla, ha commentato così: “Ieri sera ci hanno fatto visita diversi droni, hanno sorvolato le nostre barche nelle ore serali e notturne. Nonostante fossimo nel pieno delle acque internazionali e a circa 800 miglia dalle coste territoriali di Gaza. Ovviamente l’intento è quello di intimidirci, di spaventarci, ma noi continuiamo la nostra missione che è un atto di dignità collettiva, per tutti quelli che si sentono rappresentati da wuesto gesto umano e umanitario”.

“La scorsa notte sono stati avvistati dei droni sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla. Torniamo a chiedere al governo italiano di fare tutto il possibile per assicurare l’incolumità degli attivisti che stanno provando a rompere il blocco illegale di aiuti umanitari imposto dal governo israeliano. Stanno facendo quello che dovrebbe fare l’Unione Europea con i governi europei”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein da Soveria Mannelli, prima tappa del viaggio elettorale in Calabria.

“Droni hanno sorvolato le navi della #GlobalSumudFlotilla. È gravissimo. Chiediamo al governo italiano di garantire sicurezza agli attivisti che tentano di rompere l’assedio illegale imposto da Israele a Gaza. Stanno facendo ciò che l’Europa avrebbe il dovere di fare”. Così sui social Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde.

(Foto: Depositphotos).