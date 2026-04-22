Earth Day, Confeuro-Accademia IC: “Agricoltura vitale per la tutela del pianeta”

“Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. Un appuntamento simbolico che richiama governi, istituzioni, associazioni e cittadini alla responsabilità di proteggere il pianeta e le sue risorse naturali. La tutela della natura non dipende soltanto dalle decisioni politiche o dall’innovazione tecnologica, ma anche dalle scelte quotidiane e dall’impegno collettivo dei cittadini. In questo percorso assume un ruolo centrale il mondo agricolo. Gli agricoltori, infatti, non sono soltanto produttori di cibo, ma veri e propri custodi della terra, protagonisti della difesa dell’ambiente, della biodiversità e della conservazione dei suoli. L’agricoltura rappresenta quindi una colonna fondamentale per la tutela del pianeta. In particolare, l’agroecologia indica una strada concreta per coniugare produzione agricola e protezione degli ecosistemi: un modello che valorizza la fertilità naturale dei terreni, riduce l’impatto ambientale, promuove la biodiversità e rafforza il rapporto equilibrato tra attività umana e natura. In un contesto segnato da crisi geopolitiche, difficoltà economiche e crescenti pressioni sulle politiche ambientali, l’Earth Day deve essere dunque non solo un momento di sensibilizzazione ma anche un richiamo forte alla responsabilità civile e istituzionale per difendere il pianeta. In questo percorso è fondamentale anche il ruolo delle nuove generazioni, chiamate a trasformare i principi della sostenibilità in scelte concrete per il futuro delle comunità e dell’ambiente. Proteggere la terra oggi significa garantire benessere, sicurezza alimentare e opportunità alla comunità di domani”. Così, in una nota, Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune.