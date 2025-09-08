‘Ecco la vergogna di Meloni: i resort per le vacanze dei soldati israeliani’. La denuncia di Bonelli

Dire * –

“È semplicemente vergognoso che, mentre a Gaza continua il massacro di civili innocenti, i soldati israeliani vengano ospitati in Italia per trascorrere periodi di ‘decompressione’ e vacanza nelle Marche e in Sardegna. Il governo italiano deve chiarire immediatamente: esiste un accordo formale o informale con Israele per ospitare questi militari? Chi ha autorizzato e organizzato la loro permanenza sul nostro territorio? È l’ennesimo capitolo di una complicità politica e morale che non possiamo più tollerare”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Bisogna immediatamente revocare l’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele e va interrotto ogni tipo di collaborazione con l’esercito responsabile del genocidio in corso a Gaza- dice Bonelli- È inaccettabile che aerei militari israeliani abbiano ricevuto assistenza logistica nelle nostre basi, come già accaduto a Sigonella, e che allo stesso tempo i loro soldati vengano accolti nei nostri resort come turisti. C’è un punto etico e politico che non può essere ignorato: da una parte apriamo i nostri ospedali ai bambini palestinesi feriti dalle bombe, dall’altra apriamo le porte dei resort italiani ai soldati che quelle bombe le sganciano. È la rappresentazione plastica della vergogna e della doppia morale di questo governo, che continua a sostenere Netanyahu e a voltarsi dall’altra parte di fronte a crimini di guerra e violazioni sistematiche del diritto internazionale”.

Per queste ragioni “presenterò un’interpellanza urgente affinché il governo venga a riferire in Parlamento. Presidente Meloni, Ministro Tajani: potete spiegare questa assurda vicenda e dire chiaramente da che parte sta l’Italia, se con le vittime o con i carnefici?”, conclude il deputato.

* Fonte: agenzia Dire.