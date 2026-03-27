Ecuador. Noboa ridefinisce la lotta al crimine tra minacce ibride e svolta geopolitica

di Giuseppe Gagliano –

L’Ecuador cambia paradigma nella gestione della sicurezza e trasforma la lotta al narcotraffico in una strategia più ampia contro le cosiddette minacce ibride, saldando criminalità organizzata, infiltrazioni straniere e rischio terrorismo in un’unica cornice politica.

L’arresto di un presunto membro di Hezbollah e l’espulsione di un cittadino iraniano non sono episodi isolati, ma segnali di una svolta profonda. Il governo del presidente Daniel Noboa non interpreta più la violenza solo come effetto del narcotraffico, bensì come parte di un sistema complesso che intreccia reti criminali globali, finanza illecita e possibili connessioni geopolitiche. In questo nuovo quadro, la sicurezza diventa uno strumento per giustificare interventi più rapidi e incisivi.

Quito punta a ridefinirsi come avamposto nella guerra contro le reti criminali internazionali. Non più solo Paese colpito dal traffico di cocaina, ma nodo strategico tra America Latina e scenari globali. Il messaggio del governo è chiaro: la minaccia non è più soltanto interna, ma nasce dalla possibile convergenza tra economie illegali e attori esterni.

Questo cambio di prospettiva consente all’esecutivo di ampliare il campo d’azione. La criminalità organizzata non viene più trattata come un problema di ordine pubblico, ma come potenziale veicolo di penetrazione geopolitica. In questo contesto si inseriscono le recenti operazioni, che suggeriscono legami tra traffici illeciti e reti internazionali, anche attraverso canali culturali e comunitari. Una narrativa che rafforza politicamente il governo e unifica la lotta ai cartelli con quella contro l’influenza straniera.

Sul piano operativo emerge una scelta precisa: privilegiare strumenti amministrativi e migratori rispetto a lunghi procedimenti giudiziari. Espulsioni e misure preventive sostituiscono processi complessi, con l’obiettivo di neutralizzare rapidamente le minacce. Una strategia che aumenta l’efficacia immediata dello Stato, ma solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle garanzie.

La nuova linea ha anche implicazioni internazionali. Il riferimento a gruppi come Hezbollah inserisce l’Ecuador nel linguaggio strategico occidentale e rafforza l’allineamento con gli Stati Uniti nella lotta alle minacce transnazionali. Per Noboa, ciò significa accreditarsi come leader deciso e affidabile, capace di rompere con le ambiguità del passato.

Il caso ecuadoriano si inserisce in una tendenza più ampia in America Latina, dove cresce il timore che le organizzazioni criminali siano diventate piattaforme aperte a connessioni globali, tra riciclaggio, contrabbando e intermediazioni internazionali. In questo scenario, il Paese andino appare come uno dei laboratori più esposti.

Alla base di questa trasformazione c’è un progetto più ambizioso: costruire uno Stato più rapido, centralizzato e orientato alla sicurezza. Una risposta a una crisi reale, ma anche una scelta rischiosa. L’estensione della nozione di minaccia può infatti ampliare il raggio del sospetto e ridurre gli spazi di garanzia.

L’Ecuador vuole smettere di essere un territorio passivo e proporsi come attore nella sicurezza globale. Ma il successo della strategia dipenderà dalla capacità del governo di bilanciare efficacia e legittimità, evitando che la sicurezza assoluta diventi un fattore di nuova fragilità istituzionale.