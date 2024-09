Ecuador. Tripodi incontra Vice Ministri di Commercio e Interni e visita la Ferrero. America Latina priorità del Governo

Farnesina –

Il Sottosegretariato di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, accompagnata dall’Ambasciatore Giovanni Davoli, ha avuto nella seconda giornata della missione in Ecuador due bilaterali particolarmente proficui con il Vice Ministro del Commercio e degli Investimenti Homero Larrea e con il Vice Ministro dell’Interno Fausto Iñiguez, firmando un Memorandum d’Intesa antidroga che stabilisce i termini della cooperazione tecnica tra i rispettivi Ministeri dell’Interno nel contrasto al narcotraffico internazionale. Ha inoltre incontrato i membri della collettività italiana e visitato lo stabilimento della Ferrero a Tumbaco, eccellenza mondiale dell’industria dolciaria italiana. “Sono molto soddisfatta di questa due giorni a Quito” ha dichiarato il Sottosegretario. “Una missione intensa, che fa seguito alla visita del Presidente della Repubblica Daniel Noboa, avvenuta lo scorso maggio a Roma. Ho potuto constatare la profondità delle relazioni che ci legano al Paese sudamericano e come l’Italia venga ammirata per la capacità di trasferire il suo miglior know-how, in diversi ambiti di reciproco interesse, primo fra tutti la cooperazione giudiziaria e tecnologica” ha continuato Tripodi. “Il nostro governo sta proseguendo sulla linea tracciata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, rendere l’America Latina priorità della nostra politica estera. Ed è con questo spirito che abbiamo intensificato le visite politiche. Lavoriamo per rafforzare la cooperazione e accorciamo le distanze con un continente strategico dove vivono 80 milioni di Italo discendenti, troppo spesso considerato da chi ci ha preceduto come qualcosa di esotico e lontano, tanto da consentire il protagonismo di altri attori”.

L