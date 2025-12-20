Ecuador. Washington rientra dalla porta della sicurezza

di Giuseppe Gagliano –

L’Ecuador di Daniel Noboa sta diventando, passo dopo passo, un Paese “facile” per Washington. Non nel senso folkloristico del termine, ma in quello concreto: un territorio dove gli Stati Uniti possono muoversi, negoziare accessi, costruire cooperazione operativa e ottenere risultati politici senza dover alzare troppo la voce. La differenza rispetto al passato è che oggi tutto viene presentato come risposta a un’emergenza interna: violenza, narcotraffico, collasso della sicurezza pubblica. È la cornice perfetta. Quando lo Stato appare in affanno, chi offre strumenti, intelligence e addestramento si guadagna non solo gratitudine, ma influenza.

L’epoca di Rafael Correa aveva dato un segnale chiaro: ridurre la dipendenza strategica dagli Stati Uniti e rivendicare margini autonomi di politica estera. Il caso simbolo fu la chiusura della base di Manta, che era stata un punto di appoggio fondamentale per il controllo del Pacifico e per le operazioni di sorveglianza legate alla lotta contro il narcotraffico. Oggi Noboa non riapre “una base” nel senso classico, perché sa quanto sarebbe divisivo, ma riapre un concetto: l’idea che la sicurezza nazionale si possa ricostruire solo agganciandosi al dispositivo statunitense.

Il punto centrale non è la bandiera americana piantata in un luogo preciso, ma la possibilità di usare il Paese come piattaforma. Nella prassi contemporanea, la presenza militare non ha bisogno di caserme permanenti. Le bastano accordi di accesso, corsie preferenziali per il personale, interoperabilità, e una rete di infrastrutture pronte all’uso: aeroporti per rotazioni rapide, porti per la logistica, aree di appoggio per radar e sistemi di sorveglianza, cooperazione con forze locali per operazioni congiunte. È un modello più discreto e più resiliente: difficile da attaccare politicamente, perché viene raccontato come “assistenza” e non come “insediamento”.

Le isole Galápagos sono un luogo in cui la narrazione funziona da sola: proteggere un patrimonio naturale minacciato dalla pesca illegale e dalle attività criminali è un argomento che convince l’opinione pubblica e rende marginali le obiezioni. Ma dal punto di vista geopolitico le Galápagos sono anche un osservatorio eccezionale sulle rotte del Pacifico orientale. Chi controlla l’informazione su quello spazio marittimo non controlla solo i traffici illeciti: acquisisce capacità di monitoraggio sulle dinamiche economiche e strategiche, compresi i movimenti di flotte e le catene logistiche che passano per l’area. In un’epoca in cui la competizione tra grandi potenze si misura anche sul mare, l’ambiente diventa spesso la giustificazione più elegante per costruire presenza.

L’Ecuador non è più il Paese relativamente tranquillo di qualche anno fa. È entrato nel circuito duro della violenza criminale con un salto improvviso: aumento degli omicidi, pressione sulle carceri, gang che competono per il controllo di snodi portuali e territoriali, infiltrazione di denaro illecito nell’economia reale. Questa trasformazione non è solo un problema di ordine pubblico: è un problema di sovranità. Quando una parte del territorio e dei flussi economici è condizionata dalla criminalità organizzata, la politica cerca soluzioni rapide. È qui che la “ricetta sicurezza” statunitense torna appetibile: tecnologia, intelligence, addestramento, cooperazione investigativa, strumenti di sorveglianza. Funziona come promessa di efficienza immediata.

Ogni collaborazione di sicurezza crea asimmetria. Chi fornisce strumenti e informazioni orienta anche priorità e percezioni della minaccia. Se la sicurezza diventa il canale principale del rapporto bilaterale, la politica estera finisce per adeguarsi: non per obbedienza, ma per necessità. E la necessità ha conseguenze: riduzione dei margini verso attori alternativi, prudenza nei rapporti con Paesi considerati concorrenti dagli Stati Uniti, adesione implicita a una lettura regionale in cui Washington torna a essere il perno. È un ritorno “morbido”, ma efficace.

C’è poi una dimensione che raramente viene detta in modo esplicito: l’America Latina è anche terreno di confronto economico e tecnologico tra Stati Uniti e Cina. Porti, telecomunicazioni, infrastrutture energetiche, credito, grandi opere: qui si misura la proiezione cinese. Per Washington, consolidare un corridoio di cooperazione con Quito significa anche limitare l’espansione di Pechino in un Paese che, per posizione e accesso al Pacifico, è strategico. Non serve trasformare l’Ecuador in un avamposto ideologico. Basta renderlo compatibile, prevedibile, integrato nelle reti occidentali.

Sul piano economico l’argomento è lineare: senza sicurezza non arrivano investimenti, il turismo soffre, i costi assicurativi crescono, la logistica diventa rischiosa. Noboa ha bisogno di mostrare controllo e stabilità. Ma la sicurezza “importata” può anche produrre dipendenze: contratti, forniture, tecnologie, consulenze, programmi di formazione. E quando la sicurezza diventa un settore strutturale, diventa anche una voce di spesa e una leva di indirizzo. In altre parole: può creare stabilità, ma può anche agganciare l’economia a filiere e vincoli esterni.

Dal punto di vista militare-strategico, l’Ecuador è un tassello utile perché sta lungo le traiettorie marittime che collegano l’area andina, Panama, le rotte verso il Messico e i corridoi del traffico transnazionale. Rafforzare capacità di sorveglianza e cooperazione significa aumentare la pressione su reti criminali, ma anche migliorare la consapevolezza operativa su una porzione ampia di mare. In un mondo in cui la guerra non è solo conflitto armato, ma controllo di flussi, informazione e logistica, questa consapevolezza è potere.

La domanda finale è semplice: l’Ecuador sta ricostruendo la propria sovranità o la sta subappaltando? La risposta è meno netta di quanto sembri. Noboa affronta un’emergenza reale e ha bisogno di risultati. Washington offre strumenti reali e competenze. Ma la storia latinoamericana insegna che la cooperazione di sicurezza raramente resta neutra: produce alleanze, dipendenze, e soprattutto definisce chi decide che cosa è una minaccia. Per questo gli Stati Uniti “si sentono a casa” in Ecuador: non perché impongano, ma perché vengono chiamati. E quando un Paese chiama aiuto sulla sicurezza, spesso sta aprendo anche la porta alla politica, all’economia, alle scelte strategiche di domani.