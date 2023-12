Emirati Arabi Uniti. Al-Olama incaricato di sviluppare l’industria dei semi conduttori e dell’IA

di Giuseppe Gagliano –

Omar bin Sultan al-Olama, ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti per l’intelligenza artificiale e dal luglio 2020 anche per l’Economia digitale e le Applicazioni di lavoro a distanza, ha un compito significativo davanti a sé. È infatti incaricato di lanciare un nuovo veicolo di investimento, un programma da 50 miliardi di euro, mirato a sviluppare un’industria di semiconduttori negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi mesi.

A soli 33 anni, al-Olama ha assunto un ruolo di primo piano come capo di stato maggiore del principe ereditario di Dubai, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum (noto come Fazza), dal 9 dicembre. Ha servito come consigliere fidato della famiglia regnante di Dubai, gli al-Maktoums. Il 7 febbraio è stato nominato anche capo dello stato maggiore federale di Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti.

Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, lo ha invitato a unirsi a un nuovo organo consultivo di alto livello delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale, il 26 ottobre. Al-Olama è stato nominato a capo del ministero, il primo del suo genere al mondo, nell’ottobre 2017. La sua missione è posizionare gli Emirati Arabi Uniti come leader mondiale nell’IA, supportato da investimenti significativi e dalla società di intelligenza artificiale Group 42, finanziata dal fondo sovrano Mubadala e supervisionata da Tahnoon bin Zayed al-Nahyan.

Il progetto di produzione di semiconduttori è una nuova sfida per al-Olama. Per questo ampio progetto industriale si prevede di integrare una componente di intelligenza artificiale digitale. Mubadala, sotto la guida di Khaldoon al-Mubarak, ha una partecipazione predominante nel produttore di semiconduttori GlobalFoundries (GF), che non ha ancora stabilimenti produttivi negli Emirati.

GF, collaborando con Lockheed Martin da giugno, è considerato un asset strategico per Abu Dhabi. Nel luglio 2021 il Consiglio supremo per gli affari finanziari ed economici degli Emirati Arabi Uniti ha rifiutato un’offerta di 30 miliardi di dollari da Intel Corp per l’acquisto di GF. A settembre, GF ha ottenuto un’estensione di 10 anni per un contratto con il Dipartimento della Difesa degli USA per la fornitura di semiconduttori “sicuri e fabbricati negli Stati Uniti”, un chiaro segnale di indipendenza dai produttori cinesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Mubadala a garantire una fornitura di semiconduttori per la Francia, con GF coinvolta nella costruzione di un sito di produzione a Crolles, in Francia, nel luglio 2022.