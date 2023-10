Eswatini. Gli elettori hanno scelto i 59 membri della Camera bassa

di Alberto Galvi –

Alle elezioni legislative in Eswatini la popolazione ha scelto i 59 membri della Camera bassa del Parlamento, che svolgono solo un ruolo consultivo per il re Mswati III. Precedentemente noto come Swaziland, l’Eswatini è stato scosso nel 2021 da proteste a favore della democrazia che sono state violentemente represse dalle forze di sicurezza, con decine di persone uccise. In questa tornata elettorale non si sono verificati disordini.

I partiti politici sono stati banditi in Swaziland dal 1973, costringendo le persone in cerca di posizioni elettive a candidarsi come indipendenti alle elezioni parlamentari, che si svolgono ogni cinque anni. La repressione della monarchia sul dissenso e il sistema di nomina politica del paese, che prevede la scelta dei candidati da parte dei capi tradizionali, spesso si traduce in eletti esclusivamente a sostegno della monarchia.

I risultati, che saranno annunciati entro pochi giorni, sono visti come una conclusione scontata dall’opposizione, che ha in gran parte chiesto il boicottaggio del voto.

Nel paese senza sbocco sul mare, stretto tra il Sudafrica e il Mozambico, i partiti politici sono vietati e i legislatori non possono essere affiliati a gruppi politici. Il re nomina anche il gabinetto, il primo ministro e i giudici, approva le leggi proposte dal parlamento e comanda le forze di sicurezza.

Sebbene la costituzione consenta la libertà di associazione, i gruppi di opposizione sono spesso gestiti dall’estero. La maggior parte dei candidati è fedele al re Mswati III, che ha incoraggiato la gente a votare per garantire il mantenimento della pace e della stabilità. Più di mezzo milione di persone si sono registrate per votare. Il re ha ereditato il trono nel 1986 all’età di soli 18 anni.