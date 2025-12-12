Etnia, razza e nazionalismo: perché è necessario fare chiarezza

di Shorsh Surme –

Quando si affrontano le questioni e i fenomeni legati all’etnia e al nazionalismo, divenuti centrali nell’analisi dei numerosi cambiamenti che hanno interessato la scena globale dalla fine degli anni Sessanta, con il conseguente aumento dei conflitti etnici, è necessario chiarire una serie di concetti che nel tempo si sono progressivamente confusi nella letteratura politica, sociale e antropologica, e ancor più nel dibattito pubblico quotidiano. Questi temi sono riemersi con forza anche nel contesto americano e internazionale, in particolare dopo l’uccisione di George Floyd, cittadino afroamericano, e le successive ondate di proteste e tensioni che hanno attraversato alcune delle principali democrazie del mondo.

Termini come nazione, etnia, gruppo etnico, razza, razzismo, stereotipo e altri affini devono essere distinti e analizzati separatamente, poiché presentano manifestazioni, connotazioni e significati differenti. Confonderli conduce facilmente a fraintendimenti e apre la strada a un uso strumentale da parte di politici e figure mediatiche, che spesso li impiegano per costruire rappresentazioni distorte della realtà.

La definizione di razza ed etnia è oggetto di un ampio dibattito. Da un lato, l’etnia viene talvolta descritta sulla base di presunte somiglianze biologiche, fisiologiche, funzionali, fisiche e comportamentali, oltre che attraverso il colore della pelle, i legami familiari condivisi e le origini linguistiche. In questa prospettiva classificatoria, gruppi come “bianchi”, “neri”, “asiatici”, “marroni”, “gialli” e altri vengono considerati come razze o gruppi etnici distinti.

Dall’altro lato, i teorici degli studi etnici e del nazionalismo, muovendosi da una prospettiva sociologica e strutturalista, sostengono che l’etnia non sia un’entità naturale, bensì un costrutto sociale. In questa visione, le caratteristiche biologiche, il colore della pelle e gli altri tratti fisici non rivestono un ruolo determinante: ciò che definisce un gruppo etnico è piuttosto il processo sociale attraverso il quale le identità vengono costruite, attribuite e riconosciute.