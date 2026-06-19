Fincantieri, Savino (MEF), ‘Monfalcone è un asset nazionale. Crescita industriale e coesione sociale devono procedere insieme’

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«La visita agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone è stata un’occasione importante di confronto con una realtà industriale strategica per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero Paese.

Ringrazio l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero e tutto il personale per l’accoglienza e per avermi consentito di constatare con mano la qualità del lavoro, il livello di competenza e l’alta specializzazione che caratterizzano questo sito produttivo.

Fincantieri non è soltanto una grande azienda: è un asset nazionale, un presidio di sovranità industriale e tecnologica, un motore di occupazione e di sviluppo per il territorio.

Abbiamo affrontato anche le ricadute sociali legate alla presenza del cantiere. Anche per questo ringrazio Folgiero per l’impegno, i progetti già in essere ed in fase di sviluppo e le rassicurazioni.

Monfalcone non viene lasciata sola davanti a cambiamenti così profondi: lavoreremo, ancora di più, a una regia condivisa, pragmatica e non ideologica.

L’obiettivo è chiaro: difendere e rafforzare un grande campione industriale italiano e, allo stesso tempo, garantire che la crescita produttiva proceda insieme alla legalità, alla coesione sociale e alla tutela della qualità della vita dei cittadini». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, al termine della visita agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone.