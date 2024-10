Fiumicino: Tripodi partecipa all’inaugurazione dell’area pubblica “Piazzale dell’Unione Europea”

Farnesina –

Su delega del Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani, il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha partecipato alla cerimonia inaugurale dell’area pubblica “Piazzale dell’Unione Europea” del Comune di Fiumicino, organizzata per celebrare l’anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace all’UE del 2012.

In una fase storica in cui, dopo decenni, la guerra è tornata nel Continente, il Sottosegretario ha ribadito l’impegno dell’Unione Europea per la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

“Di questa consapevolezza l’inaugurazione odierna è una testimonianza, il cui significato rappresenta anche l’impegno a proseguire con determinazione e coraggio nelle sfide comuni che ci attendono” ha affermato Tripodi.

La cerimonia, aperta dal Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, si è svolta alla presenza degli ambasciatori di Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Sono inoltre intervenuti il Vice Presidente del Parlamento UE Antonella Sberna, il Vice Presidente della Corte Costituzionale Giulio Prospeterri, il Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il Prefetto Lamberto Giannini.