FONDAZIONE E-NOVATION: IMPORTANTE INIZIATIVA NUOVO FONDO D’INVESTIMENTO NELL’ARTE DI ANCHORAGE GROUP

“Il fondo di investimento nell’arte targato Anchorage Group è destinato al successo perché restituisce centralità e protagonismo alla figura del collezionista istituzionale o privato e rende trasparente il mercato altrimenti vittima di incertezza e sovraccosti”. Massimo Lucidi, giornalista internazionale e Presidente della Fondazione E-novation, basato in Italia e negli USA, ha visto nascere, crescere e consolidarsi “Miami Art Basel” e i protagonisti del mondo finanziario globale che ruota attorno alla più grande kermesse di collezionisti da tutto il mondo: da questo osservatorio privilegiato, non ha dubbi su come parte il 2026. “La lunga filiera dei professionisti della meraviglia” così mi piace definire il mondo dell’arte, spiega Lucidi, inizia l’anno con una grande opportunità sistemica che va spiegata al mercato. E si chiama Anchorage Investment Fund”.

Anchorage Group, fondata nel 2000, è una società di consulenza geopolitica e di strategia aziendale con sede a Londra. Per oltre vent’anni, Anchorage ha offerto consulenza a società blue-chip, istituzioni, family office e persone fisiche con un elevato patrimonio netto su investimenti, ristrutturazioni, strategia aziendale, gestione patrimoniale e immobiliare, tutela del patrimonio e comunicazione. Negli ultimi anni, questi clienti si sono rivolti sempre più ad Anchorage per qualcosa che nessuna banca o galleria può offrire: chiarezza, fiducia e controllo sulle proprie collezioni d’arte. La mancanza di trasparenza nei prezzi e nelle pratiche, gli elevati costi e il controllo limitato sia per gli acquirenti che per i venditori in un mercato ampiamente autoregolato, hanno reso i clienti di Anchorage diffidenti nel procedere secondo i metodi tradizionali. All’asta, i venditori si trovano ad affrontare commissioni elevate e risultati incerti, mentre gli acquirenti pagano premi che fanno aumentare i prezzi. Il comportamento del mercato spesso oscura una valutazione accurata e gli intermediari operano al suo interno, offrendo opere di cui non sono né proprietari né controllati. Il rischio di riciclaggio di denaro minaccia la reputazione e può coinvolgere partecipanti legittimi.

“Colgo che Anchorage ritiene che i collezionisti dovrebbero avere una scelta migliore, poiché il mercato dell’arte non è solo creativo, ma anche commerciale, politico, emotivo e finanziario. Eppure, rimane uno dei settori meno trasparenti a livello globale” afferma Lucidi.

Anchorage Art è stata fondata nel 2024 per contribuire a tutelare gli investimenti artistici dei collezionisti, offrendo rappresentanza riservata ad acquirenti e venditori, accesso a una rete globale di opere d’arte eccezionali, accesso digitale sicuro a un database proprietario, due diligence prima di qualsiasi negoziazione, mandati di esclusività nei principali mercati globali, piena conformità antiriciclaggio e verifica delle opere d’arte, consulenza strategica e collaborazione con storici, esperti, curatori e restauratori di spicco. Insieme al suo partner svizzero, Anchorage funge da depositario di oltre 250 opere d’arte antiche in un porto franco svizzero. All’inizio del 2026, Anchorage lancia il suo Fondo di Investimento per l’arte (AIFM) in Liechtenstein, un veicolo di investimento alternativo in cui l’arte funge da asset class, supervisionato da esperti indipendenti e conforme alle disposizioni dell’autorità di regolamentazione finanziaria del paese, la FMA. Il Fondo seleziona attentamente opere d’arte catalogate, offrendo agli investitori vantaggi sia culturali che finanziari. Fornisce una piattaforma sicura, regolamentata e riconosciuta a livello internazionale per investimenti collettivi in opere d’arte, combinando la flessibilità degli asset alternativi con una solida protezione degli investitori e un accesso al mercato. Inoltre, Anchorage offre un modello di “comparti” che consente ai proprietari di un’opera d’arte di sbloccare liquidità. Per la prima volta, i collezionisti possono utilizzare le loro opere d’arte come capitale finanziario.

“Appare evidente che Anchorage rimodella il modo in cui i beni artistici vengono conservati, valutati e finanziati” conclude Lucidi sfogliando un catalogo digitale il cui accesso è esclusivo, va richiesto, perché “l’emozione parta da un clic”.