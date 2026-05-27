Francia. Nel nord Italia il voto consolare diventa una questione strategica

di Giuseppe Gagliano –

Dietro l’apparente tecnicismo delle elezioni consolari francesi si nasconde una partita politica, fiscale e culturale molto più importante di quanto sembri. La candidatura di Marianne Rocher, presidente dell’UFE Italia del nord, rappresenta infatti qualcosa di più di una semplice competizione locale: è il tentativo di dare rappresentanza politica a una comunità francese sempre più numerosa, economicamente integrata nell’Italia settentrionale e al tempo stesso sempre più preoccupata per il costo della scuola, la pressione fiscale e la riduzione dei servizi consolari.

La presenza francese nel nord Italia non riguarda soltanto diplomatici o dirigenti multinazionali. Comprende imprenditori, professionisti, insegnanti, lavoratori transfrontalieri, pensionati e famiglie binazionali distribuite soprattutto tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna. Una comunità che vive in uno spazio economico integrato con la Francia e che considera Milano, Torino o Como non periferie dell’Europa, ma nodi di una stessa area economica franco-italiana.

In questo contesto Marianne Rocher si presenta come una figura legata al tessuto associativo e consolare dei francesi all’estero. Negli ultimi mesi il suo nome è comparso in diverse iniziative pubbliche dedicate ai rapporti tra Francia e Italia, alla rappresentanza dei cittadini francesi residenti fuori dal territorio nazionale e al tema della sovranità europea.

Il primo tema centrale della campagna riguarda l’istruzione. La rete scolastica francese all’estero, coordinata dall’AEFE, rappresenta uno degli strumenti più importanti dell’influenza culturale francese nel mondo. Non si tratta soltanto di insegnare la lingua francese: queste scuole formano élite economiche, diplomatiche e culturali e mantengono il legame identitario delle comunità francesi all’estero.

Ma negli ultimi anni il sistema è entrato sotto pressione. L’aumento delle rette scolastiche, i tagli ai finanziamenti e il trasferimento di alcuni costi previdenziali agli istituti hanno provocato forti tensioni tra le famiglie francesi residenti all’estero. In Italia il caso più emblematico riguarda il liceo Chateaubriand di Roma, dove gli aumenti delle rette hanno alimentato proteste e preoccupazioni. Secondo diverse analisi, gli aumenti potrebbero raggiungere il 40% in pochi anni.

Per molte famiglie francesi residenti nel Nord Italia il problema non è teorico. La scuola francese rappresenta spesso il principale elemento di continuità nazionale per i figli nati o cresciuti all’estero. Se il costo diventa eccessivo, cresce il rischio di una progressiva disconnessione culturale dalla Francia.

Il tema assume anche una dimensione geopolitica. In un’epoca di competizione internazionale, la rete scolastica all’estero è parte integrante del “soft power” francese. Ridurre risorse e investimenti significa indebolire la capacità di Parigi di mantenere influenza culturale ed economica nelle grandi aree strategiche europee.

Il secondo pilastro della campagna è la fiscalità. Per i francesi residenti in Italia il rapporto con il fisco è spesso complesso: dichiarazioni in due Paesi, questioni legate alle pensioni, successioni, proprietà immobiliari e convenzioni contro la doppia imposizione.

La crescente mobilità professionale tra Francia e Italia ha reso il problema ancora più delicato. Manager, consulenti, lavoratori digitali e pensionati si trovano frequentemente in situazioni ibride che richiedono interpretazioni fiscali sofisticate.

Per questo le elezioni consolari assumono un valore pratico molto concreto. I rappresentanti dei francesi all’estero non svolgono soltanto una funzione simbolica: diventano intermediari tra cittadini, amministrazione consolare e Parlamento francese, soprattutto nei dossier legati a tassazione, previdenza e servizi amministrativi.

Il sistema di rappresentanza dei francesi all’estero resta poco conosciuto anche tra gli stessi cittadini francesi. Eppure la Francia è uno dei pochi Paesi europei ad avere una struttura parlamentare specificamente dedicata agli espatriati.

I francesi residenti all’estero eleggono consiglieri consolari e delegati che partecipano successivamente all’elezione dei senatori dei francesi all’estero. Il Senato francese riserva infatti dodici seggi ai cittadini residenti fuori dalla Francia.

Le elezioni del 2026 assumono inoltre un valore politico particolare perché si svolgono in una Francia attraversata da tensioni economiche, crisi identitarie e crescente polarizzazione sul rapporto tra sovranità nazionale e integrazione europea.

Dietro la questione dei francesi all’estero emerge infine una trasformazione più profonda: il Nord Italia e il Sud della Francia stanno diventando uno spazio economico sempre più integrato.

Industria, lusso, finanza, università, logistica e alta tecnologia hanno creato una rete di interessi comuni che supera i confini tradizionali. Milano, Lione, Torino e Marsiglia sono ormai collegate da catene produttive e finanziarie condivise.

In questo scenario la comunità francese residente nel Nord Italia non è più soltanto una diaspora amministrativa. È un segmento sociale strategico che vive dentro uno dei corridoi economici più importanti dell’Europa occidentale.

Ed è proprio per questo che temi apparentemente tecnici come scuola, fiscalità e servizi consolari stanno diventando questioni politiche di primo piano: perché toccano direttamente la capacità della Francia di mantenere coesione nazionale, influenza culturale e presenza economica oltre i propri confini.