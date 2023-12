Francia. Sovranità tecnologia: batterie per auto con componenti cinesi

di Giuseppe Gagliano –

Automotive Cells Company (ACC), nata nel 2020 come joint venture tra Francia e Germania, mira a essere un leader nella produzione europea di batterie per veicoli elettrici. Tuttavia la sua indipendenza sarebbe limitata in mondo considerevole dall’uso di componenti cinesi, necessari per rimanere competitiva. La società, con sede a Parigi e spesso paragonata all’“Airbus delle batterie”, ha stabilito sin dall’inizio una collaborazione con Shenzhen Yinghe Technology, una joint venture privata situata nella provincia cinese del Guangdong.

Prima ancora di iniziare la costruzione della sua prima gigafabbrica a Billy-Berclau Douvrin, in Hauts-de-France, ACC aveva già definito i termini dell’accordo con Shenzhen Yinghe Technology, che è diventata un fornitore fondamentale.

Dalla sua gigafactory, una delle tre unità produttive, inizierà a consegnare le prime batterie questo mese. Il 70% delle macchine nella catena produttiva proviene da Shenzhen Yinghe Technology e da un’altra azienda cinese, mentre il 25% di altri componenti sono di origine sudcoreana e il rimanente 5% giapponese.

Shenzhen Yinghe Technology, che fornisce il 90% delle sue attrezzature ai giganti cinesi delle auto elettriche e delle batterie, CATL e BYD, è stata scelta da ACC per l’affidabilità delle sue consegne e per la tecnologia avanzata. Nel 2021 l’azienda ha fornito 20 pezzi di produzione ad ACC in pochi mesi e ha inviato ingegneri in Francia per supervisionare l’installazione della linea produttiva, completata sei mesi dopo la consegna.

Questa collaborazione si intensificherà con l’apertura di altre unità produttive di batterie elettriche di ACC: una seconda linea nella gigafactory di Hauts-de-France e la prima linea in altre due gigafabbriche previste a Kaiserslautern in Germania entro il 2025, e a Termoli in Italia entro il 2026.

Nonostante l’enfasi posta dal presidente francese Emmanuel Macron sulla “rinascita industriale” e la sovranità tecnologica, è stato notato un silenzio cauto sulla collaborazione con Shenzhen Yinghe Technology durante la sua visita all’impianto ACC, dove alcune attrezzature con il logo dell’azienda cinese erano state discretamente nascoste.

ACC ha espresso il desiderio di “europeizzare” progressivamente le sue unità produttive, annunciando investimenti per 7,3 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi finanziati dallo Stato francese.