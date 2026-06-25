Francia. Tajani interviene al Forum economico e firma due dichiarazioni sulla cooperazione rafforzata con il ministro Barrot

Farnesina –

Nel quadro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi a Le Cannet in occasione del Forum Economico Italia–Francia, insieme al ministro dell’Europa e degli Affari esteri della Repubblica francese, Jean-Noël Barrot.

All’evento risultano registrate oltre 300 aziende italiane e francesi, tra cui i principali gruppi economici dei due Paesi.

Il ministro Tajani ha presentato tre strumenti di approfondimento e supporto alla cooperazione economica bilaterale: la Guida agli Affari in Francia, pensata per orientare concretamente le imprese italiane interessate a operare sul mercato francese; il Rapporto sugli investimenti, i partenariati e il commercio tra Italia e Francia, tra i più completi strumenti di analisi della relazione economica bilaterale; e il Taccuino delle iniziative promozionali 2025, che raccoglie il lavoro svolto da ambasciata e ICE in Francia per promuovere le eccellenze economiche, industriali, scientifiche e tecnologiche dei due Paesi.

Nel corso del vertice intergovernativo, il ministro Tajani e il ministro Barrot hanno firmato, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, due dichiarazioni volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale.

La prima Dichiarazione d’Intenti consolida la cooperazione tra i due Ministeri degli Affari Esteri, promuovendo nuove iniziative di coordinamento, formazione e scambio di competenze nei principali settori di interesse comune. Il documento prevede inoltre un rafforzamento della collaborazione in materia di innovazione, tecnologie digitali e sicurezza cibernetica, favorendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le due Amministrazioni.

La seconda Dichiarazione, dedicata ai Mari e all’Oceano, rafforza la dimensione marittima del Trattato del Quirinale e valorizza la comune vocazione mediterranea di Italia e Francia. Il testo promuove una più stretta collaborazione nei settori dell’economia blu, della ricerca scientifica marina, oceanica e polare, dell’innovazione e della digitalizzazione, con particolare attenzione alla competitività delle filiere marittime europee, allo sviluppo delle interconnessioni strategiche, a partire dal corridoio IMEC, e alla tutela dell’ambiente marino. La Dichiarazione riconosce inoltre il valore della ricerca scientifica e delle infrastrutture di ricerca quali strumenti strategici per rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia. In questa prospettiva si collocano anche importanti infrastrutture di ricerca europee, tra cui il progetto Einstein Telescope, priorità strategica italiana.