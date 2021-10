G20. Biden incontra Draghi, ‘solidità del legame transatlantico’ e ‘difesa europea, in un rapporto di complementarità’

di Guido Keller –

Giunto in Italia per il G20, il presidente Usa Joe Biden ha incontrato il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, con il quale ha discusso di una serie di temi globali che spaziano dai cambiamenti climatici ala pandemia di Covid-19, dai rapporti bilaterali alla sicurezza con un approccio multilaterale sulle varie tematiche, quest’ultimo caro al primo ministro italiano.

Biden ha ringraziato e lodato Draghi per la presidenza del G20 e per la cooperazione in un momento che vede una serie di sfide globali multiple, nonché per quanto ha fatto l’Italia in Afghanistan. i due hanno anche affrontato il tema della sicurezza nella regione del Mediterraneo, condividendo il ruolo centrale della Nato nella sua azione di deterrenza e di difesa verso le “minacce che possono arrivare da ogni direzione”. Hanno quindi affermato che siano i valori democratici condivisi a dettare le regole per l’economia di questo secolo e, come recita il comunicato di Palazzo Chigi, “i due leader hanno riaffermato la solidità del legame transatlantico, e l’utilità dello sviluppo della difesa europea anche per la sicurezza transatlantica, in un rapporto di complementarità”.

Il presidente Usa si è incontrato anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con papa Francesco in Vaticano.

Con l’occasione del G20 Draghi ha incontrato separatamente il segretario generale Onu Antonio Guterres, con il quale ha parlato di cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia, di crisi internazionali, di contrasto ai cambiamenti climatici, ripresa economica e sociale con attenzione verso i Paesi più vulnerabili. Ha visto inoltre il collega indiano Narendra Modi, con il quale ha affrontato i temi della crisi afgana, della cooperazione bilaterale e della transizione energetica.