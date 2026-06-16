G7. L’occidente misura la fine della sua centralità

di Giuseppe Gagliano –

Il G7 di Evian-les-Bains si apre sulle rive del Lemano in un momento in cui l’occidente resta ancora potente, ma non più dominante come in passato. I sette grandi continuano a rappresentare un blocco ricco, armato e tecnologicamente avanzato, ma non sono più il direttorio incontestato dell’economia mondiale né la cabina di regia di un ordine internazionale accettato senza riserve dal resto del pianeta.

Il vertice nasce dentro questa trasformazione. Ucraina, Iran, Stretto di Hormuz, Cina, debito dei Paesi poveri, clima, materie prime critiche e sicurezza energetica confermano che il baricentro globale si è spostato. Il G7 non è scomparso, ma ha cambiato funzione. Non decide più da solo il destino del mondo, prova piuttosto a mantenere compatto l’occidente davanti a un sistema internazionale più frammentato, competitivo e meno disposto all’obbedienza automatica.

A dominare la scena è ancora una volta Donald Trump, perché gli Stati Uniti restano il perno indispensabile della strategia occidentale. Per i leader europei il presidente americano è insieme una risorsa e un problema. Solo Washington dispone del peso militare, finanziario e diplomatico necessario per sostenere i fronti aperti, ma Trump interpreta l’alleanza transatlantica con logiche più bilaterali, commerciali e assertive rispetto al multilateralismo tradizionale.

Il vertice mostra così la debolezza europea. L’ue parla di autonomia strategica, sovranità industriale e difesa comune, ma davanti alle grandi crisi continua a dipendere dagli Stati Uniti. Parigi ospita, Bruxelles finanzia, Berlino pesa economicamente e Roma cerca spazio, ma la direzione reale resta legata a Washington. L’Europa è il continente che più subisce gli effetti della guerra in Ucraina, delle crisi energetiche e delle tensioni commerciali, ma fatica a trasformare il proprio peso economico in potere geopolitico.

La guerra in Ucraina resta il primo banco di prova della coesione occidentale. Kiev continua a resistere, ma il conflitto è entrato nella fase dell’usura, dove contano munizioni, uomini, industria, logistica e capacità di sostituire le perdite. La Russia appare provata, ma non prossima al collasso. L’Ucraina, invece, dipende in modo decisivo da finanziamenti, sistemi antiaerei, munizioni, intelligence e sostegno diplomatico occidentale.

Il G7 può promettere nuovi fondi, prestiti, forniture e garanzie, ma resta irrisolta la domanda politica principale: quale deve essere l’esito del conflitto? Vittoria militare completa, congelamento del fronte, accordo con Mosca o nuova architettura di sicurezza europea. Nessuna risposta viene formulata con chiarezza, perché ogni opzione comporta costi politici elevati. Il risultato è una guerra che l’Europa finanzia e subisce, ma non dirige.

Anche la possibile intesa tra Stati Uniti e Iran pesa sul vertice. Lo Stretto di Hormuz resta una delle arterie decisive dell’economia mondiale e ogni tensione nel Golfo si riflette sui prezzi dell’energia, sulle assicurazioni marittime, sui mercati finanziari e sull’inflazione. Teheran non è soltanto un problema regionale, ma una potenza collocata in uno snodo essenziale tra Golfo Persico, Caucaso, Asia centrale e Oceano Indiano.

La questione iraniana riguarda nucleare, petrolio, gas, dollaro, rotte marittime, sanzioni, Israele, monarchie del Golfo, Cina e Russia. Per l’Europa una stabilizzazione del Golfo sarebbe vitale, ma anche su questo dossier il continente resta in posizione debole. Dopo anni di allineamento alla pressione e alle sanzioni, attende che una trattativa guidata da Washington produca stabilità.

Il Golfo, intanto, non è più un protettorato politico. Arabia Saudita, Emirati e Qatar mantengono rapporti profondi con gli Stati Uniti, ma dialogano anche con Cina, Russia e Asia. Non vogliono rinunciare alla protezione americana, ma cercano alternative, margini di autonomia e nuove opzioni finanziarie, energetiche e diplomatiche. Gli alleati non occidentali non sono più comparse, ma soggetti capaci di trattare e cambiare tavolo quando conviene.

Dietro ogni discussione del G7 si intravede la Cina. Pechino è il centro invisibile del vertice: pesa sulla guerra in Ucraina attraverso il rapporto con Mosca, sull’Iran attraverso l’energia asiatica, sulle materie prime critiche attraverso il controllo delle filiere, sulla transizione verde attraverso la produzione di pannelli solari, batterie, componenti e tecnologie industriali. L’occidente ha beneficiato per decenni della produzione cinese a basso costo, ma oggi scopre di aver trasferito anche capacità produttiva e potere negoziale.

La transizione energetica rende evidente questa contraddizione. L’Europa ha costruito regole climatiche ambiziose, la Cina ha costruito fabbriche. Gli Stati Uniti reagiscono con sussidi e protezionismo, mentre l’ue cerca una via intermedia, rischiando però di restare il continente delle norme mentre altri diventano i continenti della produzione.

Il vertice certifica anche il ritorno dello Stato nell’economia. Dopo trent’anni di liberalizzazione e fiducia nelle catene globali del valore, l’occidente riscopre politica industriale, sicurezza economica, protezione delle filiere, controllo degli investimenti, materie prime strategiche e sovranità tecnologica. La pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e la competizione con la Cina hanno mostrato che l’efficienza senza ridondanza diventa vulnerabilità.

Restano invece ai margini sviluppo, debito e clima, temi decisivi per il Sud globale. La riduzione degli aiuti internazionali e la crescita delle spese per difesa e sicurezza indicano una nuova gerarchia delle priorità. Ma povertà, crisi del debito, instabilità climatica e mancanza di infrastrutture producono migrazioni, conflitti, radicalizzazione e nuovi spazi per l’influenza di Cina, Russia, Turchia, India e monarchie del Golfo.

La presenza di Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, India e Kenya conferma che il G7 non può più bastare a sé stesso. Questi Paesi rappresentano energia, demografia, industria, agricoltura, rotte commerciali, materie prime e sicurezza regionale. Non sono ospiti decorativi, ma interlocutori necessari. Non rifiutano l’occidente, ma non accettano più lezioni senza contropartite.

Evian racconta dunque un occidente ancora forte, ma meno capace di orientare da solo l’economia e la politica mondiale. Il G7 resta utile per mantenere aperto un canale di coordinamento tra alleati, ma non basta più a governare il sistema internazionale. La vera sfida non è salvare la forma del vertice, ma capire se l’occidente sia disposto ad accettare che la propria leadership non può più fondarsi sull’obbedienza automatica degli altri. Dovrà negoziare di più, concedere di più, produrre di più e predicare di meno. In caso contrario, il G7 rischia di diventare il rito elegante di un mondo che continua a riunirsi mentre la storia si sposta altrove.