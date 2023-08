Gabon. Elezioni generali: la sfida alle presidenziali sarà tra Bongo e Ossa

di Alberto Galvi –

Ali Bongo si candiderà il 26 agosto per il terzo mandato alla presidenza del paese del Gabon. I limiti al mandato sono stati rimossi dalla costituzione nel 2003. Bongo, succeduto al padre Omar Bongo Ondimba nel 2009, è stato rieletto di misura nel 2016, con appena 5.500 voti in più rispetto al rivale Jean Ping, che sosteneva che le elezioni fossero state truccate.

Il PDG (Partito Democratico del Gabon) di Bongo, che domina il Parlamento con un ampio margine, è chiaramente favorito alle elezioni legislative e municipali, che si terranno lo stesso giorno. giorno delle elezioni presidenziali.

Nel movimento di coalizione Alternance 2023 si sono coalizzati sei dei maggiori partiti di opposizione del paese per sfidare l’attuale presidente. Il candidato della coalizione è Albert Ondo Ossa, un professore di economia e ministro del gabinetto sotto il vecchio Bongo. Ossa ha partecipato anche alle elezioni presidenziali del 2009.

Gli altri leader della coalizione sono: Alexandré Barro Chambrier del partito d’opposizione RPM (Rally per la Patria e la Modernità), il capo dell’Unione Nazionale Paulette Missambo e l’ex primo ministro Bongo Raymond Ndong Sima. Un totale di 19 candidati si erano registrati come candidati alla presidenza.

Il Gabon è un paese ricco, sia nel suolo che nel sottosuolo, ma i gabonesi non beneficiano di questa ricchezza e la popolazione sta diventando sempre più povera.