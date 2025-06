Gaza. L’Emilia Romagna sospende i rapporti con Israele

Cs su Radio Cusano Campus –

“Non possiamo rimanere fermi di fronte a crimini di guerra denunciati da più fronti, anche da leader italiani ed europei. Il nostro obiettivo è chiaro: fermare le violazioni dei diritti umani, ristabilire il diritto internazionale,” ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ai microfoni di Calibro 8, su Radio Cusano Campus, spiegando pubblicamente le ragioni che lo hanno spinto a sospendere ogni forma di relazione istituzionale con Israele che non abbia come obiettivo diretto il cessate il fuoco a Gaza.

Sulla scia di quanto già fatto dalla Regione Puglia, De Pascale ha motivato la scelta come atto di coerenza: “Non possiamo fare finta di nulla. Non si tratta di interrompere ogni dialogo, ma di sospendere ogni collaborazione istituzionale che ignori la tragedia umanitaria in corso. Possiamo incontrare esponenti israeliani, ma l’unico tema dev’essere il cessate il fuoco”.

Il presidente ha denunciato la sproporzione tra le azioni intraprese contro la Russia e quelle rivolte a Israele: “Condanniamo Hamas senza esitazione, ma ciò non può impedirci di denunciare con la stessa fermezza le azioni di Netanyahu. Essere una democrazia non esenta nessuno dal rispetto del diritto internazionale”.

Rispondendo alle critiche, De Pascale ha ribadito il suo impegno contro ogni forma di antisemitismo, ma ha rivendicato il diritto di critica nei confronti del governo israeliano: “L’antisemitismo è una piaga da combattere sempre. Ma ciò non può essere usato come bavaglio per chi denuncia crimini di guerra. Sono un uomo libero e ho il dovere di dire ciò che penso”.

“Le parole di Mattarella, Tajani, Crosetto sono chiare, ma le azioni dove sono? Serve coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. L’Europa e l’Italia devono assumersi le loro responsabilità. È finito il tempo delle dichiarazioni vuote”.

De Pascale chiude con un messaggio forte: “Dire ‘due popoli, due Stati’ oggi non basta più. Servono azioni concrete. Servono i caschi blu. Serve fermare subito questa spirale di violenza. Serve il coraggio di scegliere da che parte stare”.