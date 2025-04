Gaza. L’Indonesia accoglie feriti e orfani

di Giuseppe Gagliano –

Nel caos incandescente del conflitto israelo-palestinese, un gesto umanitario arriva da una direzione inaspettata. L’Indonesia, Paese musulmano più popoloso al mondo, si offre di accogliere temporaneamente un migliaio di rifugiati gazawi, feriti, traumatizzati, orfani, per curarli e proteggerli fino a quando le bombe taceranno. Il presidente Prabowo Subianto lo ha annunciato prima di un viaggio diplomatico in Medio Oriente, segnalando un cambio di passo: da semplice sostenitore della causa palestinese a potenziale attore sul campo della crisi.

Ma non è un reinsediamento definitivo, avverte Jakarta. È una sospensione del dolore, un soccorso a tempo determinato in attesa di condizioni dignitose per il ritorno. È, soprattutto, una risposta implicita a chi, come Donald Trump, proponeva ben altro: lo spostamento permanente della popolazione palestinese e l’americanizzazione di Gaza, trasformata in una fantomatica “Riviera del Medio Oriente”. Idee coloniali in salsa contemporanea, già rigettate dall’Indonesia a febbraio con una dichiarazione netta: “No allo spostamento forzato dei palestinesi”.

La posizione di Prabowo è chiara. Nessuna legittimazione a soluzioni imposte, nessun cedimento alle suggestioni neoimperiali. Jakarta, che non intrattiene relazioni diplomatiche con Israele, intende giocare un ruolo da ponte, non da complice. Il progetto di accoglienza si accompagna alla disponibilità, già espressa prima dell’insediamento presidenziale, a inviare truppe di pace nella Striscia. E a un possibile programma pilota, già in discussione con Israele, per il lavoro temporaneo di manodopera gazawi in Indonesia.

Un paradosso che rivela una verità: mentre le potenze occidentali restano prigioniere dei propri calcoli strategici o delle proprie ambiguità, sono Paesi come l’Indonesia a proporre un’azione concreta, fondata su umanità e pragmatismo. Non per ambizione egemonica, ma per coerenza storica e dignità morale.

Nel frattempo l’Autorità Palestinese è stata marginalizzata, i ministri israeliani più radicali esultano all’idea di reinsediare coloni nella Striscia, e Trump cavalca ancora il sogno di un Medio Oriente modellato a sua immagine e somiglianza. Intanto, sette Paesi arabi si incontrano a Riad per progettare la ricostruzione di Gaza con un’amministrazione tecnica provvisoria. Ma la realtà resta impietosa: la Striscia è un cimitero a cielo aperto, e i suoi abitanti sopravvivono solo grazie a corridoi umanitari precari e gesti di solidarietà come quello, coraggioso, di Jakarta.

L’iniziativa indonesiana non cambierà da sola gli equilibri. Ma dimostra che una diplomazia del soccorso è ancora possibile, quando alla geopolitica del cinismo si sostituisce – almeno per un istante – il diritto alla sopravvivenza.