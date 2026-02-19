Gaza. Rapporto Onu, ‘attivato un processo che potrebbe alterare in modo permanente la composizione demografica’

di Giuseppe Gagliano –

Il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani introduce un elemento destinato a segnare una svolta nella percezione internazionale del conflitto israelo-palestinese. Non si tratta più soltanto di operazioni militari o di una risposta a un attacco, ma di un processo che potrebbe alterare in modo permanente la composizione demografica e la struttura territoriale dei territori palestinesi. La combinazione di bombardamenti sistematici, distruzione delle infrastrutture civili e trasferimenti forzati ha prodotto, secondo l’ONU, condizioni di vita incompatibili con la sopravvivenza stessa della popolazione palestinese come entità collettiva nella Striscia di Gaza.

Questa evoluzione segnala una trasformazione più profonda del conflitto. La guerra non si limita più al controllo dello spazio fisico, ma si estende al controllo della popolazione. La distruzione dei quartieri, il collasso dei servizi sanitari e la crisi alimentare non rappresentano soltanto effetti collaterali, ma fattori che contribuiscono a ridisegnare la geografia umana del territorio.

I dati emersi dalle ricerche indipendenti e dalle istituzioni internazionali rivelano la scala della crisi. Oltre 75.000 morti violente, migliaia di vittime indirette causate dal deterioramento delle condizioni sanitarie e un sistema ospedaliero ormai incapace di rispondere alle esigenze della popolazione. Più dell’80% delle lesioni registrate deriva da esplosioni in aree urbane densamente popolate, mentre la capacità chirurgica locale è praticamente collassata.

Questa situazione produce conseguenze che vanno oltre l’emergenza immediata. Il collasso sanitario, la distruzione delle abitazioni e la diffusione della carestia generano un ambiente in cui la sopravvivenza stessa diventa incerta. In termini strategici, ciò accelera dinamiche di spostamento forzato e riduce la possibilità di ricostruzione autonoma del tessuto sociale palestinese.

Il dato più rilevante è la trasformazione della mortalità stessa. Non si tratta più solo di morti causate direttamente dalle operazioni militari, ma di un aumento delle morti indirette dovute al crollo delle infrastrutture vitali. Questo tipo di logoramento progressivo rappresenta una forma di pressione strutturale che modifica l’equilibrio demografico nel lungo periodo.

Parallelamente alla crisi umanitaria, le Nazioni Unite hanno evidenziato segnali di una possibile annessione progressiva della Cisgiordania. L’espansione del controllo territoriale, la demolizione delle abitazioni e l’incoraggiamento all’emigrazione indicano una strategia che potrebbe consolidare una nuova realtà sul terreno.

Questo processo riflette una logica storicamente ricorrente nei conflitti territoriali: la creazione di fatti compiuti che, nel tempo, diventano irreversibili. La modifica della composizione demografica e il controllo permanente del territorio riducono lo spazio per soluzioni politiche negoziate e rafforzano il vantaggio strategico di chi esercita il controllo militare.

Le implicazioni di questa evoluzione vanno ben oltre il teatro mediorientale. Il conflitto sta diventando un banco di prova per la credibilità del sistema internazionale e per la capacità delle istituzioni multilaterali di influenzare gli eventi sul terreno.

Le potenze occidentali, tradizionalmente alleate di Israele, si trovano di fronte a un dilemma strategico: sostenere un alleato chiave mantenendo al contempo la propria credibilità sul piano dei diritti umani e del diritto internazionale. Parallelamente, altre potenze globali sfruttano la crisi per rafforzare la propria narrativa alternativa e contestare l’ordine internazionale dominato dall’Occidente.

Il conflitto in corso rivela una trasformazione più ampia della natura della guerra. La vittoria non si misura più soltanto in termini di territorio conquistato, ma nella capacità di modificare in modo duraturo l’equilibrio demografico, economico e politico di una regione.

Il controllo delle infrastrutture, l’accesso alle risorse e la gestione della popolazione diventano strumenti strategici tanto quanto la superiorità militare. In questo contesto, la dimensione demografica emerge come uno degli elementi centrali del potere.

La crisi in Gaza rappresenta non solo una tragedia umanitaria, ma anche un punto di svolta geopolitico. Le dinamiche in atto potrebbero ridefinire l’equilibrio regionale e influenzare il futuro dell’intero Medio Oriente.

Il vero nodo non riguarda soltanto il presente, ma la configurazione futura della regione. Se la trasformazione demografica diventerà irreversibile, le prospettive di una soluzione politica basata sulla coesistenza si ridurranno drasticamente.

In gioco non vi è soltanto il destino di un territorio, ma la credibilità stessa delle regole che governano l’ordine internazionale.