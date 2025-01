Gaza. Ripresi i (fragili) negoziati di Doha

di Giuseppe Gagliano –

L’invio di una delegazione israeliana in Qatar per negoziare un cessate-il-fuoco con Hamas e il rilascio degli ostaggi rappresenta un passo significativo, ma non privo di criticità, nel tentativo di mettere fine alle violenze nella Striscia di Gaza. Il dialogo mediato da Doha riflette la crescente pressione internazionale per trovare una soluzione, anche se le posizioni tra le parti restano distanti e i progressi lenti.

Secondo fonti israeliane Hamas non ha ancora fornito una lista completa degli ostaggi ancora in vita, elemento fondamentale per la negoziazione. La reticenza del gruppo palestinese, descritta da Israele come un atto deliberato, evidenzia le profonde difficoltà del processo. Tuttavia i mediatori qatarini, statunitensi ed egiziani stanno cercando di mantenere aperto il canale diplomatico, in un contesto in cui ogni passo avanti è accolto con cautela.

Il governo israeliano da parte sua sta cercando di bilanciare le richieste delle famiglie degli ostaggi, che sollecitano azioni rapide, con la necessità di mantenere una posizione di forza nei confronti di Hamas. La decisione di Benjamin Netanyahu di inviare la delegazione ha raccolto reazioni contrastanti: da un lato è stata vista come un’apertura necessaria, dall’altro ha alimentato critiche per il coinvolgimento del Qatar, considerato da molti in Israele un sostenitore del movimento palestinese.

Il Qatar si conferma ancora una volta un attore centrale nella politica del Medio Oriente, capace di mantenere relazioni con entrambe le parti del conflitto. Sebbene alcuni vedano il suo ruolo come controverso, Doha si è dimostrata un mediatore efficace in passato, come dimostrato dall’accordo del novembre 2023 che portò al rilascio di oltre 100 prigionieri.

Tuttavia la ripresa dei negoziati avviene in un contesto di forte polarizzazione. Mentre Israele mira a smantellare il potere militare e politico di Hamas nella Striscia, il gruppo palestinese continua a resistere, utilizzando la questione degli ostaggi come leva per ottenere concessioni.

Da un punto di vista politico il dialogo in Qatar non è solo un tentativo di risolvere una crisi immediata, ma anche un test per il futuro delle relazioni tra Israele e Gaza. La posizione israeliana, ribadita dal ministro della Difesa Israel Katz, è chiara: anche dopo un eventuale cessate il fuoco, Israele intende mantenere il controllo della sicurezza su Gaza. Questo implica che qualsiasi accordo sarà probabilmente temporaneo, lasciando aperta la questione di un possibile nuovo conflitto.

Per Hamas il successo o il fallimento dei negoziati influenzerà non solo la sua capacità di governare a Gaza, ma anche il suo sostegno popolare. La pressione esercitata da Israele attraverso attacchi mirati e operazioni militari ha messo il gruppo in una posizione difficile, costringendolo a trovare un equilibrio tra resistenza e pragmatismo.

Il futuro dei negoziati dipenderà dalla capacità delle parti di superare le proprie differenze immediate e di affrontare le questioni strutturali che alimentano il conflitto. Il ruolo del Qatar e dei mediatori internazionali sarà cruciale per mantenere il dialogo vivo, ma la storia del conflitto israelo-palestinese insegna che anche i progressi più promettenti possono essere vanificati da una mancanza di fiducia e da interessi divergenti. La speranza è che questa nuova iniziativa possa rappresentare un passo verso una stabilità duratura, ma il cammino resta lungo e incerto.