Gaza. Riuscirà Trump a far ragionare Netanyahu?

di Shorsh Surme –

La guerra di Gaza, le operazioni militari israeliane in Libano e il dossier iraniano. Numerosi dossier figureranno nell’agenda di politica estera di Donald Trump dopo il giramento. Gli analisti politici Ahmed al-Sayed Ahmed e Hussein Haridi hanno concordato in dichiarazioni al sito di informazione al-Hurra che la rielezione di Trump per un secondo mandato presidenziale avrà importanti ripercussioni sul Medio Oriente.

Ahmed spiega che Trump durante la sua campagna elettorale aveva fatto riferimento all’idea della “pace attraverso la forza” e aveva promesso ad arabi e musulmani di fermare la guerra se fosse tornato alla Casa Bianca.

Ahmed ritiene che il predecessore di Trump, il presidente democratico Joe Biden, non sia stato abbastanza influente nell’affrontare il primo ministro israeliano, per quanto riguarda le pressioni su di lui affinché fermasse la guerra a Gaza, mentre Trump avrà più influenza su di lui e potrebbe rispondere alle sue richieste.

L’analista sottolinea inoltre che Trump è un uomo d’affari che attribuisce grande importanza al miglioramento della situazione economica e delle opportunità di lavoro attraverso la stabilità in Medio Oriente e il rafforzamento della cooperazione nella regione, soprattutto con i paesi del Golfo, e ritiene che non sia possibile portare sullo sviluppo e sviluppare le relazioni in mezzo a queste guerre, quindi “è importante raffreddare il livello di calore a Gaza e in Libano”.

L’ex viceministro degli Esteri egiziano, l’ambasciatore Hussein Haridi, concorda sul fatto che Trump sarà in grado di rendere Netanyahu più cooperativo con gli Stati Uniti per fermare la guerra a Gaza e al Libano.

Haridi sottolinea che Netanyahu ha sempre scommesso sulla possibilità di un ritorno di Trump alla Casa Bianca, e questo è anche il caso dell’Egitto, dove il messaggio di congratulazioni del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per il ritorno di Trump indica “grande gioia”, il che dà Trump un’opportunità per spingere Netanyahu a essere più flessibile riguardo la questione del cessate-il-fuoco in Medio Oriente.

Il presidente egiziano è stato il primo tra i leader arabi a congratularsi con Trump. In un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, al-Sisi ha espresso la sua aspirazione “a portare la pace, mantenere la pace e la stabilità regionale e rafforzare le relazioni di partenariato strategico tra l’Egitto, gli Stati Uniti e il loro popolo”.

Al-Sisi ha sottolineato che i due paesi hanno sempre fornito “un modello di cooperazione e sono riusciti insieme a raggiungere gli interessi comuni dei due paesi, che è ciò che non vediamo l’ora di continuare in queste delicate circostanze che il mondo sta attraversando”.

Haridi ritiene che il ritorno di Trump potrebbe portare alla fine della guerra non solo a Gaza ma anche in Ucraina, il che potrebbe indurre i leader ucraini che dipendono dall’illimitato sostegno americano a riconsiderare i loro calcoli. Lo stesso potrebbe valere per Netanyahu, che lavorerà per porre fine alla guerra.

Haridi spiega che il chiaro interesse e la preoccupazione di Trump per le sue relazioni con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo possono essere usati per fare pressione su Netanyahu, e la pressione qui non è intesa a “fermare gli aiuti o un rimprovero pubblico, ma piuttosto un quid pro quo”, cioè spingendo Netanyahu ad adottare determinate misure in cambio delle garanzie americane di normalizzazione saudita. Haridi ritiene che Netanyahu sarebbe disponibile ad ascoltare.