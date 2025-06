GB. I Reali inglesi alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera

di Ezio Cairoli –

Il 16 giugno 2025 il castello di Windsor ha ospitato una delle cerimonie più solenni e antiche del calendario della monarchia britannica: la celebrazione dell’Ordine della Giarrettiera. A guidare il tradizionale corteo, che si snoda fino alla Cappella di San Giorgio, sono stati re Carlo III e la regina Camilla in abiti cerimoniali. Accanto al principe William e alla principessa del Galles, Kate Middleton, il cui ritorno ha suscitato grande emozione dopo l’assenza dello scorso anno dovuta alle cure chemioterapiche, hanno preso parte alla processione anche la principessa Anna con il consorte Sir Timothy Laurence, il duca di Kent e i duchi di Edimburgo e di Gloucester.

Tra gli ospiti spiccavano membri illustri dell’Ordine, come l’ex primo ministro Tony Blair, e varie personalità militari e pubbliche. Oggi, infatti, l’appartenenza all’Ordine non è più riservata solo all’aristocrazia, ma viene conferita a uomini e donne che si siano distinti per meriti eccezionali nei confronti della monarchia e del Paese.

Quest’Istituzione è composta da un numero ristretto di membri ordinari, massimo 24, scelti personalmente dal sovrano. La selezione è del tutto autonoma e priva di influenza politica, segno del carattere esclusivo e simbolico dell’Ordine.

L’Order of the Garter fu istituito nel 1348 da re Edoardo III, in epoca medievale. Ispirato dai racconti leggendari di Re Artù e dalla cavalleria della Tavola Rotonda, Edoardo volle

creare un proprio ordine esclusivo di cavalieri, simbolo di lealtà, onore e servizio alla Corona.

Secondo la tradizione, la sua origine è legata a un episodio di corte: durante un ballo, una dama perse accidentalmente una giarrettiera. Sua Maestà, raccogliendola, avrebbe pronunciato la frase in francese antico “Honi soit qui mal y pense” (“Vergogna a chi pensa male”), divenuta poi il motto ufficiale dell’Ordine.

La cerimonia di oggi mantiene intatto il suo fascino antico: i Cavalieri e le Dame indossano mantelli di velluto blu scuro, cappelli piumati e decorazioni elaborate, tra cui la storica giarrettiera blu con bordo dorato, portata sul polpaccio dagli uomini e sul braccio dalle donne, e la collana con l’immagine di San Giorgio.

La processione attraverso il cortile del castello è seguita da un servizio religioso all’interno della storica cappella gotica, che custodisce le insegne personali di ogni membro.

In occasione dell’evento, è stato ricordato anche uno dei tesori meno noti ma più affascinanti legati all’Ordine: uno splendido manoscritto araldico del 1530 conservato nella Royal Library. Il volume, originariamente realizzato per Sir Thomas Wriothesley, I conte di Southampton, raccoglie decine di illustrazioni araldiche delle famiglie entrate nell’Ordine nei secoli, a partire dalla sua fondazione. Il manoscritto fu arricchito da diversi autori tra il XVI e il XVIII secolo ed è considerato un capolavoro per la sua raffinatezza calligrafica e stilistica.

L’Ordine della Giarrettiera continua a rappresentare un simbolo vivente della storia e dei valori della monarchia britannica, un ponte tra il mito cavalleresco medievale e l’attuale sistema onorifico del Regno Unito. La cerimonia annuale, celebrata con solennità, fasto e rigore, mantiene viva una tradizione secolare che affascina il mondo intero.