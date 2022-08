Red –

TIRANA (Albania). Un grande evento che, nella primavera del 2023, farà di Tirana un punto di riferimento nell’ambito della geopolitica, della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico globale. Nei giorni appena trascorsi si è tenuto nella capitale albanese l’incontro preparatorio per la prima edizione di “GeoPoStra – Nuovi approcci di geopolitica, strategia e cooperazione per affrontare il cambiamento”.

L’evento, previsto a Tirana per la primavera 2023 (la data è in via di definizione), è organizzato da Watanabe & Kitamura Group e da Minter Group. GeoPoStra, il cui nome stesso integra i concetti di geopolitica e strategia, si articolerà su più giornate con la partecipazione di alti rappresentanti istituzionali italiani e albanesi, esperti di prestigio, analisti, organizzazioni e imprese. Oltre alla conferenza, sono previsti spazi dedicati alla presentazione/condivisione di progetti imprenditoriali transnazionali, nonché workshop riservati agli studenti e alle aziende.

“Le continue crisi globali dimostrano che è necessario integrare l’analisi geopolitica in ambito sia istituzionale, sia privato. L’obiettivo di GeoPoStra è fornire a soggetti governativi, organizzazioni internazionali, imprenditori e studenti un punto di incontro qualificato dove scambiare informazioni, elaborare soluzioni innovative e costruire nuove reti di conoscenze e di contatti.” spiega Manrico Erriu, fondatore e presidente di Watanabe & Kitamura Group.

Nelle parole di Michele Pavan, fondatore e presidente di Mondo Internazionale, nonché fondatore e CEO di MInter Group, “La combinazione ravvicinata di shock economici, pandemia, emergenze climatiche e, da ultimo, crisi internazionali quali il conflitto russo-ucraino hanno messo in discussione il sistema di riferimenti e di certezze sulle quali ci eravamo finora fondati. GeoPoStra si propone come occasione per superare questa fase di disorientamento e per elaborare approcci innovativi ed efficaci di analisi geopolitica e strategica,”

L’edizione 2023 di GeoPoStra sarà la prima di una serie di eventi analoghi già previsti in diverse nazioni del mondo.

Gli organizzatori:

– Watanabe & Kitamura Group fornisce strategie innovative su scala globale per la sicurezza e il successo di operazioni complesse in ambito governativo, privato e aziendale. Attraverso un team di strateghi, analisti e consulenti fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni a tutti i livelli operativi e manageriali. Grazie alle competenze trasversali, un vasto know-how e l’esperienza diretta in Africa, Medio Oriente, Estremo Oriente, Europa e Americhe, vanta un esteso network radicato in ogni settore economico, industriale e istituzionale.

– MInter Group S.r.l. svolge attività di Corporate ed Institutional Advisory. Grazie all’expertise di un team multidisciplinare, garantisce un valido supporto ad aziende e istituzioni nel raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo internazionale attraverso l’offerta di servizi che includono, tra l’altro, analisi geostrategiche, sicurezza internazionale, comunicazione interculturale, corsi di alta formazione, supporto nell’europrogettazione e lobbying giovanile.

– Mondo Internazionale APS ETS opera nell’ambito della diplomazia culturale, promuovendo e svolgendo attività di cooperazione internazionale a carattere giovanile, interculturale, multiculturale, interdisciplinare ed intergenerazionale.