Georgia. Arrestato un cittadino accusato di spionaggio per conto di un servizio straniero

di Giuliano Bifolchi * –

Questo rapporto analizza l’arresto di un cittadino georgiano con l’accusa di spionaggio e le implicazioni per la sicurezza nazionale e l’influenza straniera.

Il caso rivela un’operazione strutturata di un servizio di intelligence estero finalizzata alla raccolta di informazioni sugli sviluppi politici, economici e di sicurezza in Georgia e nei Paesi vicini. Mostra inoltre l’utilizzo di comunicazioni criptate, di una piattaforma online e di una rete gestita di contatti locali, tra cui giornalisti e altri professionisti.

L’episodio si verifica in un contesto caratterizzato da rapporti difficili tra Tbilisi e i partner occidentali e dalle persistenti tensioni legate alla presenza russa in Abkhazia e Ossezia del Sud.

Il Servizio di Sicurezza dello Stato della Georgia (SSG) ha arrestato un cittadino georgiano con l’accusa di spionaggio ai sensi dell’articolo 314, comma 1, del Codice penale georgiano, che prevede una pena detentiva da otto a dodici anni.

Secondo l’SSG, i media georgiani hanno riportato la notizia il 30 maggio 2026. L’individuo avrebbe raccolto e trasmesso informazioni sui processi politici ed economici, nonché sulla situazione all’interno delle strutture delle forze dell’ordine e della sicurezza in Georgia e nell’intera regione, compresi i Paesi confinanti. L’SSG sostiene che l’uomo operasse per conto di un servizio di intelligence straniero e utilizzasse contatti personali negli ambienti giornalistici, accademici e professionali per ottenere informazioni di interesse per tale servizio.

L’SSG riferisce inoltre che il sospettato manteneva contatti clandestini sistematici con un rappresentante del servizio estero, utilizzando comunicazioni criptate bidirezionali e misure di sicurezza concordate per incontri organizzati in diverse località. Le informazioni venivano trasmesse sia di persona sia tramite mezzi elettronici, utilizzando differenti sistemi di cifratura.

Secondo l’agenzia georgiana, il sospettato, sotto la copertura di una piattaforma online, gestiva una rete informativa composta da diversi individui, ne coordinava le attività, distribuiva i fondi ricevuti dal servizio straniero, assegnava incarichi e ne controllava l’esecuzione. Inoltre, si recava periodicamente all’estero con il sostegno finanziario del rappresentante del servizio, utilizzando contatti in altri Paesi per acquisire ulteriori informazioni.

La Georgia attraversa una fase politica delicata. Da anni il Paese cerca un maggiore avvicinamento all’Unione Europea. Le elezioni parlamentari del 2024, vinte dal partito Sogno Georgiano, hanno provocato uno scontro tra Tbilisi e i partner occidentali a Bruxelles e Washington e hanno alimentato le proteste dei sostenitori dell’integrazione europea. Allo stesso tempo, la Georgia continua a confrontarsi con quella che definisce l’occupazione russa di parte del proprio territorio sovrano in Abkhazia e Ossezia del Sud, in seguito alla guerra dell’agosto 2008.

L’annuncio pubblico dell’SSG persegue diversi obiettivi. Da un lato segnala che il controspionaggio georgiano è attivamente impegnato nel contrasto alle reti di intelligence straniere ed è disposto a rendere pubblici casi che coinvolgono contatti di alto livello nei settori dei media, degli esperti e dei professionisti. Questo può fungere da deterrente per potenziali collaboratori, rassicurare l’opinione pubblica interna e dimostrare ai partner occidentali che la Georgia sta affrontando il problema delle interferenze straniere in un momento in cui il suo orientamento euro-atlantico è oggetto di discussione.

La descrizione dettagliata delle comunicazioni criptate, degli incontri clandestini e della gestione della rete mira inoltre a proiettare un’immagine di competenza tecnica e operativa.

Per il servizio di intelligence straniero coinvolto, il caso evidenzia il forte interesse nel monitorare l’ambiente politico, economico e della sicurezza della Georgia, estendendo l’attenzione anche ai Paesi vicini. L’utilizzo di un cittadino georgiano ben inserito negli ambienti giornalistici e professionali indica un interesse sia per la raccolta di informazioni sia per la possibile influenza sulle narrazioni pubbliche e sulle élite.

L’affidamento a una piattaforma online e a canali criptati suggerisce una preferenza per operazioni a bassa visibilità, capaci di operare oltre i confini nazionali e di sfruttare reti regionali. Lo smantellamento della rete rappresenta un ostacolo per le attività di quel servizio in Georgia, almeno nel breve periodo, e potrebbe costringerlo a modificare metodi operativi, strategie di reclutamento e copertura regionale.

Per l’individuo arrestato, il caso dimostra i rischi affrontati dagli agenti locali che operano contro gli interessi dichiarati del proprio Stato. Le autorità georgiane potrebbero utilizzare questo episodio per giustificare misure di sicurezza più severe e un controllo più stretto sui media, sugli esperti e sulle comunità professionali con legami internazionali. Rimangono tuttavia dubbi sul fatto che Tbilisi possa utilizzare casi simili contro critici del governo o voci indipendenti, in un periodo segnato dalle tensioni tra l’esecutivo e i settori della società favorevoli all’Unione Europea.

Il più ampio contesto politico e di sicurezza amplifica la rilevanza del caso. Le dispute irrisolte con la Russia riguardo ad Abkhazia e Ossezia del Sud, unite al controverso percorso verso l’integrazione europea, creano un terreno favorevole all’attività delle intelligence straniere.

Il riferimento alla raccolta di informazioni sui processi regionali e sui Paesi confinanti suggerisce che la Georgia non sia soltanto un obiettivo in sé, ma anche una piattaforma per monitorare gli sviluppi nel Caucaso meridionale e nelle aree circostanti. Ciò aumenta la posta in gioco per le autorità georgiane, per i servizi stranieri e per gli attori politici interni, tutti costretti a operare in un clima di crescente sospetto e pressione.

Nel breve periodo, l’esposizione di questa rete di spionaggio porterà probabilmente a un rafforzamento delle misure di controspionaggio in Georgia, in particolare nei confronti dei media, delle comunità di esperti e di altri ambienti professionali con contatti internazionali. L’SSG potrebbe procedere con ulteriori arresti o indagini collegate alla stessa rete, ampliando il caso e alimentando il dibattito pubblico sull’influenza straniera e sulla lealtà interna.

Il governo potrebbe utilizzare l’episodio per sostenere la necessità di maggiori poteri in materia di sicurezza e per rafforzare la propria narrativa sulle minacce esterne, soprattutto in relazione alle attività russe e ai rischi regionali.

I servizi di intelligence stranieri attivi in Georgia o nelle aree circostanti probabilmente rivaluteranno le proprie misure di sicurezza operativa, le strategie di reclutamento e l’utilizzo di piattaforme online e strumenti crittografati. Alcuni potrebbero ridurre la propria visibilità o ricorrere a canali alternativi e intermediari, mentre altri tenteranno di ricostruire le reti con maggiore prudenza.

Sul piano interno, il caso potrebbe accentuare la polarizzazione politica tra il partito di governo e i gruppi favorevoli all’Unione Europea, soprattutto se le indagini dovessero coinvolgere giornalisti, esperti o rappresentanti della società civile. Bruxelles e Washington seguiranno con attenzione l’evoluzione del procedimento giudiziario e delle eventuali misure successive, valutando l’equilibrio tra le legittime esigenze di sicurezza dello Stato e il rischio di pressioni sui media indipendenti e sull’opposizione politica.

* Articolo in mediapartnership con SpecialEurasia.