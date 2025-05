Germania. Gaza: Merz critica le operazioni di Israele, ma intanto invia armi

di Shorsh Surme –

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha duramente criticato le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, descrivendo gli eventi del fine settimana come una “tragedia umanitaria e una catastrofe politica”. Commentando gli attacchi in cui hanno perso la vita diversi bambini, ha dichiarato di non comprendere più il vero scopo di queste operazioni, affermando: “Francamente, non capisco più quale obiettivo stia attualmente perseguendo Israele”. Mertz ha spiegato che esiste uno stretto coordinamento tra Berlino e Tel Aviv, ma ha sottolineato allo stesso tempo che quanto accaduto negli ultimi giorni non può essere giustificato “semplicemente combattendo il terrorismo di Hamas”, come lui stesso lo ha definito.

Al contrario il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha difeso il continuo sostegno militare a Israele, sottolineando durante una conferenza stampa congiunta a Madrid con la sua controparte spagnola che la Germania è impegnata ad assumersi la sua responsabilità storica per la sicurezza di Israele. Ha affermato: “Nonostante le sofferenze dei civili a Gaza, la Germania è tenuta a sostenere Israele nel mantenimento della sua sicurezza”. Vale la pena notare che il precedente governo tedesco, guidato da Olaf Scholz, ha approvato l’anno scorso esportazioni di armi verso Israele per un valore di circa 160 milioni di euro.