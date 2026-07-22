Germania. Italo treno alla conquista dei viaggiatori tedeschi

di Guido Keller –

Italo Holding parte alla conquista delle ferrovie tedesche. E’ stato infatti firmato a Monaco di Baviera da Luca Cordero di Montezemolo e da Michael Peter un accordo con la Siemens Mobility che prevede investimenti del trasportatore italiano per 3,6 miliardi di euro, con 26 treni ad alta velocità che percorreranno la rete ferroviaria tedesca dalla metà del 2028. L’opzione prevede in un futuro l’impiego di altri 14 convogli, nonché un contratto di manutenzione di 30 anni.

I treni verranno assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld, e ciascuno sarà composto da 8 carrozze suddivise in tre classi (Club Executive, Prima Business e Smart) per un totale di 450 posti a sedere ciascuno; le corse saranno una cinquantina al giorno, principalmente sulle rotte Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo. L’impatto sul mondo del lavoro è stimato in 2.500 nuove assunzioni.

Luca Cordero di Montezemolo ha indicato il progetto come un tassello volto ad una maggiore integrazione europea: “si tratta di un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti”, mentre Peter ha indicato il piano come di portata strategica per l’industria tedesca.