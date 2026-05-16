Germania. L’intelligence sceglie la francese ChapsVision: Berlino sfida la dipendenza tecnologica dagli Usa

di Giuseppe Gagliano –

La Germania compie una scelta che va oltre la tecnologia e assume un chiaro valore strategico. L’intelligence interna tedesca, il BfV, ha deciso di affidarsi alla francese ChapsVision invece che alla statunitense Palantir per i sistemi di analisi avanzata dei dati. Una decisione che segnala la volontà europea di ridurre la dipendenza dagli strumenti americani nel settore più sensibile: quello della sicurezza e dell’intelligence.

Il BfV utilizzerà la piattaforma ArgonOS per elaborare grandi quantità di dati strutturati e non strutturati, supportando il lavoro degli analisti umani nell’individuazione di minacce interne, reti estremiste, cyberattacchi e operazioni di influenza. Dietro quella che appare come una normale gara tecnologica si nasconde però una questione molto più profonda: chi controlla gli strumenti con cui uno Stato interpreta le proprie informazioni strategiche?

Negli ultimi anni Palantir è diventata il simbolo della supremazia americana nella sicurezza digitale. I suoi software, nati nell’ecosistema della guerra al terrorismo e della sorveglianza algoritmica statunitense, sono utilizzati da apparati militari e intelligence occidentali grazie alla capacità di integrare enormi flussi di dati e trasformarli in strumenti operativi.

La scelta tedesca indica invece che l’Europa comincia a considerare la sovranità digitale una componente della propria autonomia strategica. Non bastano più difesa militare, energia o semiconduttori: anche i software che analizzano dati sensibili diventano strumenti di potere geopolitico.

La vicenda si inserisce nella nuova guerra economica globale, combattuta non con dazi o cannoni ma attraverso piattaforme tecnologiche, standard proprietari e controllo delle infrastrutture digitali. Chi fornisce a uno Stato il sistema che collega banche dati, comunicazioni, archivi e intelligence entra inevitabilmente nel cuore del processo decisionale.

Per questo Berlino prova a ridurre almeno in parte la dipendenza dai grandi fornitori americani. Non significa rottura con Washington, ma la ricerca di un margine di autonomia europea.

La Francia, da tempo, lavora proprio in questa direzione. ChapsVision si è progressivamente proposta come alternativa europea a Palantir nei settori della sicurezza e dell’intelligence. Secondo diverse ricostruzioni, la piattaforma ArgonOS sarebbe già utilizzata da apparati francesi, inclusa la DGSI, il servizio di intelligence interno.

La novità è soprattutto politica: anche la Germania, storicamente più prudente e atlantista, sembra avvicinarsi alla visione francese dell’autonomia strategica europea. Se Berlino sceglie tecnologia francese per il proprio apparato di sicurezza, significa che la sovranità digitale europea sta smettendo di essere solo una teoria politica.

Il nodo centrale riguarda le guerre contemporanee. Cyberattacchi, sabotaggi, radicalizzazione, disinformazione e spionaggio industriale si muovono ormai in una zona grigia dove sicurezza interna e minacce esterne si sovrappongono. I servizi di intelligence devono analizzare reti finanziarie, digitali e ideologiche sempre più complesse, e l’intelligenza artificiale diventa uno strumento decisivo per ordinare dati, individuare correlazioni e accelerare le decisioni.

Ma proprio per questo gli algoritmi usati dall’intelligence assumono un valore politico enorme. Non sono semplici software: diventano filtri della sicurezza nazionale.

Sul piano geoeconomico, il mercato dell’analisi dati per la sicurezza è uno dei più strategici al mondo. Una piattaforma adottata da uno Stato tende infatti a radicarsi nel tempo, formando operatori, procedure e infrastrutture difficili da sostituire. È il meccanismo della dipendenza tecnologica.

La sfida tra Palantir e ChapsVision riflette dunque una questione più ampia: fino a che punto l’Europa vuole continuare a delegare agli Stati Uniti il controllo delle proprie infrastrutture cognitive e digitali?

La risposta tedesca resta prudente, ma il segnale è chiaro: cooperazione con Washington sì, subordinazione tecnologica no.

Naturalmente l’Europa resta ancora lontana da una piena autonomia. Le aziende americane mantengono una superiorità industriale, finanziaria e tecnologica enorme, mentre il settore europeo appare più frammentato e meno sostenuto da una strategia comune. Anche in Germania diversi osservatori hanno ricordato che la vera prova sarà l’efficacia operativa di ArgonOS nel lungo periodo.

Tuttavia il significato politico della scelta resta evidente. Per la prima volta Berlino sembra riconoscere apertamente che il controllo delle infrastrutture digitali e dell’intelligence è parte integrante della sovranità nazionale ed europea.

ArgonOS contro Palantir non è soltanto una competizione tra software. È un frammento della più ampia battaglia per l’autonomia strategica e cognitiva dell’Europa. E questa volta la Germania ha scelto di guardare a Parigi invece che a Washington.