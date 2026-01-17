Giappone. Accordi con le Filippine di acquisizione e servizi

di Giuseppe Gagliano –

Il governi di Giappone e Filippine hanno firmato a Manila un accordo di acquisizione e servizi incrociati: in apparenza una questione tecnica, perché riguarda la condivisione senza tasse di rifornimenti durante l’addestramento congiunto, dal carburante alle munizioni, dal cibo ai materiali essenziali. In realtà è un tassello politico: la logistica è la parte noiosa della guerra, ma è anche la parte che decide se un’alleanza esiste davvero o resta una foto di gruppo. Se due eserciti possono rifornirsi l’un l’altro con procedure snelle, significa che stanno preparando non solo esercitazioni, ma continuità operativa.

Tokyo lo presenta come rafforzamento della deterrenza verso la Cina e come strumento utile per la risposta alle catastrofi naturali, tema sensibile per due Paesi che vivono sotto tifoni, terremoti e inondazioni. Ma chi legge tra le righe capisce che il baricentro è il confronto con Pechino e la crescente militarizzazione delle rotte marittime.

Il contesto è quello di un Indo-Pacifico in cui la crisi non è un’ipotesi remota ma una variabile quotidiana. A Tokyo si parla sempre più esplicitamente del legame tra un’eventuale azione cinese su Taiwan e una possibile risposta giapponese. Manila, dal canto suo, vive la tensione nel Mar Cinese Meridionale come pressione diretta: incidenti più ostili tra guardie costiere, manovre aggressive, contese su scogli e secche che diventano simboli nazionali.

Il patto logistico arriva dopo l’accordo di accesso reciproco entrato in vigore a settembre, che consente il dispiegamento di forze sui rispettivi territori per esercitazioni anche con fuoco reale. È la sequenza che conta: prima il “diritto di entrare”, poi la possibilità di “restarci” senza impazzire dietro dogane e burocrazia. Un’alleanza moderna non si misura solo con le dichiarazioni, ma con la capacità di muovere uomini e mezzi a ritmo sostenuto.

Questi accordi non costruiscono automaticamente una coalizione di guerra, ma alzano il livello di interoperabilità. In un eventuale scenario di crisi, soprattutto nel Mar Cinese Meridionale, la logistica condivisa riduce tempi morti e rende più credibile la presenza congiunta. È deterrenza a bassa soglia: non serve annunciare un patto offensivo, basta rendere evidente che due forze armate possono operare insieme con meno frizioni.

C’è poi un punto spesso trascurato: la sicurezza delle informazioni. Tokyo e Manila negoziano un accordo per proteggere i dati militari e di difesa altamente riservati. Senza quello, la cooperazione resta “controllata”, perché nessuno condivide davvero ciò che conta. In altre parole: oggi si scambiano rifornimenti, domani potrebbero scambiarsi occhi e orecchie, cioè intelligence e pianificazione.

Il Giappone accompagna il patto con nuovi aiuti per la sicurezza e lo sviluppo economico filippino. Non è beneficenza: è politica industriale e geoeconomica. Le Filippine sono un perno di rotte commerciali e catene di fornitura; stabilizzarle e “agganciarle” a standard e fornitori giapponesi significa anche ridurre la dipendenza regionale dall’ecosistema cinese.

Per Tokyo, inoltre, la cooperazione militare è un acceleratore della propria normalizzazione strategica: più esercitazioni, più accordi, più presenza, più giustificazione interna per spese e riforme. Ogni passo nella sicurezza produce ricadute: cantieristica, elettronica, sorveglianza, addestramento, manutenzione. La difesa diventa un settore trainante anche perché l’Asia orientale, ormai, vive in un’economia della minaccia.

Il testo ricorda, in controluce, la differenza tra l’era Duterte e l’attuale leadership: prima un dialogo più stretto con Pechino e persino con Mosca, ora un ancoraggio più netto all’asse con Stati Uniti e partner regionali. Non è un giudizio morale, è un calcolo: quando gli incidenti in mare aumentano, l’ambiguità costa. E Manila sceglie di moltiplicare i garanti: Washington per il trattato, Tokyo per capacità e presenza, e un reticolo di intese che rende più difficile per la Cina isolare un singolo attore.

Per Pechino il messaggio è sgradevole ma chiaro: ogni pressione produce aggregazione. La Cina rivendica quasi l’intera via d’acqua, rafforza guardia costiera e marina, consolida infrastrutture su isole artificiali. Gli altri rispondono non solo con proteste diplomatiche, ma con architetture di sicurezza che trasformano dispute locali in questione di equilibrio regionale.

L’accordo tra Giappone e Filippine non è un “grande trattato” che cambia da solo la storia. È peggio, per chi lo subisce: è un passo pratico, difficile da contestare, e proprio per questo efficace. La logistica è la lingua con cui le alleanze si rendono reali. E quando la logistica si intreccia con esercitazioni, accesso reciproco e protezione delle informazioni, il messaggio diventa politico: l’Asia si sta attrezzando per un futuro in cui la pace non è più un presupposto, ma una condizione da difendere giorno per giorno.