Giappone. Accordo di cooperazione energetica e tecnologica (ma non solo) con l’Arabia Saudita

di Giuseppe Gagliano –

Un’alleanza strategica tra Arabia Saudita e Giappone: il futuro dell’energia e della cooperazione bilaterale

Nei giorni scorsi l’Arabia Saudita e il Giappone hanno siglato un accordo per istituire un Consiglio di Partenariato Strategico, un’iniziativa volta a rafforzare i legami bilaterali con un focus particolare sul settore energetico. Questo accordo si inserisce nel quadro della Visione 2030 saudita e degli obiettivi di transizione verde del Giappone, promuovendo progetti congiunti e trasferimento tecnologico. L’Arabia Saudita, sotto la guida del principe ereditario Mohammed bin Salman, sta perseguendo una trasformazione economica ambiziosa attraverso la Visione 2030, che mira a diversificare l’economia del Regno, ridurre la dipendenza dal petrolio e posizionare il paese come leader in settori come l’energia rinnovabile e l’idrogeno verde. Parallelamente, il Giappone, con i suoi obiettivi di neutralità carbonica entro il 2050, cerca partner strategici per garantire approvvigionamenti energetici sostenibili e tecnologie avanzate. Questa convergenza di interessi ha portato alla creazione del Consiglio di Partenariato Strategico, un quadro per promuovere collaborazioni in settori chiave come energia, tecnologia e difesa.

L’accordo arriva in un momento in cui il panorama energetico globale è in rapida evoluzione. La domanda di gas naturale liquefatto (GNL) e di idrogeno verde è in crescita, mentre le tensioni geopolitiche e le dinamiche all’interno dell’OPEC+ spingono l’Arabia Saudita a rafforzare le sue alleanze internazionali. Il Giappone, dal canto suo, vede nell’Arabia Saudita un partner affidabile per diversificare le sue fonti energetiche e sostenere le sue ambizioni tecnologiche.

Il Consiglio di Partenariato Strategico si propone di allineare gli obiettivi economici e ambientali di entrambi i paesi. Tra i suoi scopi principali vi sono:

Promozione dell’energia sostenibile: L’Arabia Saudita punta a diventare un leader globale nell’idrogeno verde, con progetti come NEOM Green Hydrogen, mentre il Giappone cerca di sviluppare infrastrutture per l’importazione e l’uso di idrogeno come fonte energetica pulita. Il consiglio faciliterà il cofinanziamento di progetti e il trasferimento di tecnologie avanzate per l’idrogeno e le energie rinnovabili.

Cooperazione economica diversificata: Oltre all’energia, l’accordo mira a rafforzare i legami in settori come l’intelligenza artificiale, la robotica e le infrastrutture. Saudi Aramco, il gigante energetico saudita, sta esplorando investimenti in tecnologie innovative, mentre aziende giapponesi come Mitsubishi e Sumitomo sono coinvolte in progetti infrastrutturali nel Regno.

Sicurezza e difesa: Tokyo ha espresso interesse per una cooperazione in materia di difesa, un aspetto che riflette le crescenti preoccupazioni del Giappone per la sicurezza regionale, in particolare nel contesto delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale e delle rotte energetiche nel Medio Oriente.

L’energia è il cuore della partnership. L’Arabia Saudita, attraverso Saudi Aramco e il Fondo di Investimento Pubblico (PIF), sta intensificando i suoi sforzi nel GNL e nell’idrogeno verde per rispondere alla domanda globale e ridurre la dipendenza dal petrolio greggio. Progetti come NEOM Green Hydrogen, che mira a produrre idrogeno su larga scala, sono al centro della strategia saudita. Il Giappone, con la sua esperienza nelle tecnologie di idrogeno e nelle infrastrutture energetiche, è un partner ideale per supportare questi obiettivi.

Le iniziative includono:

– Progetti congiunti di idrogeno verde: L’Arabia Saudita e il Giappone stanno collaborando per sviluppare una filiera di idrogeno, dalla produzione in impianti sauditi alimentati da energia solare ed eolica all’esportazione verso il Giappone, che punta a integrare l’idrogeno nella sua rete energetica.

– Investimenti in GNL: Saudi Aramco sta espandendo la sua presenza nel mercato del GNL, con partnership strategiche che includono aziende giapponesi. Questo si allinea con la crescente domanda di GNL in Asia, dove il Giappone è uno dei principali importatori.

– Trasferimento tecnologico: Il Giappone contribuirà con tecnologie avanzate per l’efficienza energetica e la cattura del carbonio, mentre l’Arabia Saudita offrirà risorse finanziarie e accesso al mercato mediorientale.

Imprese coinvolte

Diverse imprese saudite e giapponesi sono protagoniste di questa partnership. Saudi Aramco, il PIF e ACWA Power guidano gli sforzi sauditi, con progetti che spaziano dal GNL all’idrogeno verde. Sul fronte giapponese, aziende come Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Corporation e JERA sono attivamente coinvolte, portando competenze in infrastrutture energetiche e tecnologie innovative. Queste collaborazioni non si limitano al settore energetico: il Giappone sta esplorando opportunità in progetti infrastrutturali come NEOM, la città futuristica saudita, e in settori come l’intelligenza artificiale.

Un aspetto meno pubblicizzato ma significativo della partnership è l’interesse del Giappone per la cooperazione in materia di difesa. Con le crescenti tensioni geopolitiche in Asia e Medio Oriente, Tokyo cerca di rafforzare la sua sicurezza energetica e marittima. L’Arabia Saudita, con la sua posizione strategica nel Golfo e il controllo dello Stretto di Hormuz, è un partner chiave per garantire la sicurezza delle rotte di approvvigionamento energetico. Inoltre, il Regno sta modernizzando le sue forze armate, aprendo opportunità per la cooperazione tecnologica e industriale con il Giappone.

La partnership saudita-giapponese ha implicazioni che vanno oltre i due paesi. Per l’Arabia Saudita, l’alleanza con il Giappone rafforza la sua posizione come attore globale nel settore energetico e sostiene gli obiettivi di diversificazione economica della Visione 2030. Per il Giappone, l’accordo garantisce un accesso privilegiato alle risorse energetiche saudite e apre nuove opportunità di mercato per le sue imprese.

A livello regionale, la partnership potrebbe influenzare le dinamiche dell’OPEC+ e le relazioni con altri paesi del Golfo. L’Arabia Saudita sta anche consolidando i legami energetici con l’Egitto, come dimostrato da un recente accordo bilaterale, e sta navigando le tensioni interne all’OPEC+ per mantenere il controllo sui prezzi del petrolio. Il Giappone, dal canto suo, potrebbe utilizzare questa partnership per bilanciare le sue relazioni con altri fornitori energetici, come la Russia e l’Australia.

Nonostante le opportunità, la partnership deve affrontare alcune sfide. I progetti di idrogeno verde, come NEOM, richiedono investimenti massicci e devono competere in mercati ancora in fase di sviluppo. Inoltre, le fluttuazioni dei prezzi del petrolio e del GNL, unite alle tensioni geopolitiche, potrebbero complicare l’attuazione degli accordi. Tuttavia, l’allineamento strategico tra Visione 2030 e gli obiettivi di transizione verde del Giappone offre una base solida per una collaborazione a lungo termine.

Il Consiglio di Partenariato Strategico saudita-giapponese rappresenta un passo significativo verso una cooperazione bilaterale più profonda, con l’energia al centro della scena. Unendo le ambizioni della Visione 2030 con le competenze tecnologiche del Giappone, i due paesi stanno costruendo un’alleanza che potrebbe ridefinire il panorama energetico globale. Tuttavia, il successo dipenderà dalla capacità di superare le sfide economiche e geopolitiche, mantenendo un equilibrio tra innovazione, sicurezza e interessi nazionali. Questa partnership non è solo un accordo commerciale, ma un segnale della crescente interconnessione tra Medio Oriente e Asia orientale in un mondo in rapida trasformazione.