Giappone. Al voto per la sicurezza: l’azzardo calcolato di Takaichi

di Giuseppe Gagliano –

A Tokyo la politica accelera: la premier Sanae Takaichi intende sciogliere il Parlamento già la prossima settimana e andare a elezioni anticipate, con l’ipotesi dell’8 febbraio che circola tra i deputati di maggioranza. Il messaggio ufficiale è lineare: “serve un nuovo mandato”. Quello implicito è più tagliente: la premier vuole trasformare l’incertezza in plebiscito, prima che l’opposizione, i mercati e gli alleati le presentino il conto.

La mossa nasce da un calcolo: Takaichi è entrata in carica in ottobre e ha beneficiato di un rimbalzo di consenso. Elezioni rapide significano mettere gli elettori davanti a una scelta secca: o la linea della nuova coalizione o il ritorno a un equilibrio più prudente.

Il voto, però, non riguarda solo un nome. Sarà un giudizio sulla nuova architettura di governo: il Partito Liberal Democratico ha rotto con il tradizionale partner Komeito e ha scelto un’alleanza con il Japan Innovation Party, formazione di destra nota come Ishin. È qui il cuore politico della partita: gli elettori non hanno mai “convalidato” questa sostituzione nelle urne. Takaichi vuole farlo adesso, presentando l’operazione come aggiornamento necessario in un contesto più duro, dentro e fuori il Paese.

Il punto che ha fatto tremare i mercati è la spesa. L’agenda della premier combina rilancio della crescita e aumento delle risorse per la difesa dentro una strategia di sicurezza nazionale rivista. Ma il Giappone è già tra le economie avanzate più indebitate: quando si parla di nuova spesa, la domanda diventa immediata e brutale: chi paga.

Le indiscrezioni sulle elezioni hanno innescato vendite sullo yen e sui titoli di Stato. Non è una reazione emotiva: è una valutazione sul rischio che l’espansione fiscale, senza coperture convincenti, faccia salire i rendimenti e metta pressione su un sistema che vive di stabilità. In più, il calendario complica tutto: le elezioni potrebbero rallentare l’approvazione del bilancio 2026 prima della fine dell’anno fiscale a marzo. Da qui l’idea di una misura di spesa temporanea per guadagnare tempo e tenere insieme cassa, consenso e procedure.

Lo scenario economico si gioca su tre piani. Primo: credibilità finanziaria, cioè capacità di finanziare nuova spesa senza spaventare chi compra debito pubblico. Secondo: crescita reale, perché senza crescita la spesa diventa solo un anticipo sul futuro. Terzo: fiducia, perché in un Paese abituato alla prevedibilità, l’incertezza politica è già di per sé un costo.

L’aumento delle spese per la difesa non è un dettaglio contabile: è un segnale strategico. Takaichi ha legato esplicitamente la sicurezza giapponese agli equilibri regionali e, in particolare, al rischio di una crisi su Taiwan, definita in passato come potenziale minaccia “esistenziale” per il Giappone. Pechino ha reagito chiedendo una ritrattazione. La premier non l’ha concessa e la disputa è salita di livello.

Dal punto di vista militare, le elezioni diventano anche un messaggio di deterrenza. Una vittoria netta direbbe alla Cina che Tokyo non arretra sotto pressione politica o economica. Una vittoria incerta, al contrario, alimenterebbe l’idea che la coercizione funziona. È la logica del confronto contemporaneo: non conta solo la forza, conta la tenuta del comando politico.

In questo quadro si capisce anche la scelta di rafforzare l’intesa con Seul e la cooperazione con gli Stati Uniti. Più coordinamento trilaterale significa più capacità di risposta e più integrazione delle catene di comando e informazione. E significa anche ridurre lo spazio per la strategia cinese del “dividere per negoziare”.

Il contesto è quello della più grave disputa bilaterale degli ultimi dieci anni tra le due maggiori economie asiatiche. Pechino ha risposto alle dichiarazioni di Takaichi con contromisure che incidono sul terreno geoeconomico: consigli ai cittadini, restrizioni e limiti alle esportazioni di prodotti a duplice uso. Tradotto: non è solo diplomazia, è leva industriale e tecnologica.

Per questo Tokyo cerca Seul. Nel vertice in Giappone con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, i temi sono stati rivelatori: catene di approvvigionamento, intelligenza artificiale, denuclearizzazione della penisola coreana, cooperazione con Washington. È la nuova grammatica dell’Asia orientale: sicurezza e industria sono lo stesso discorso, perché la sicurezza dipende dai componenti, dai dati e dalle filiere.

C’è poi un livello “laterale” ma significativo: la cooperazione contro le truffe online. Anche qui la sostanza è geopolitica: la criminalità digitale attraversa i confini e spesso si intreccia con zone grigie, pressioni e destabilizzazione. Difendere l’economia significa difendere anche lo spazio digitale.

Il disgelo tra Giappone e Corea del Sud resta fragile, perché il passato coloniale continua a pesare: donne costrette alla prostituzione militare, lavoro forzato, controversie simboliche e giudiziarie. Takaichi ha richiamato i progressi nelle identificazioni di resti umani legati a una tragedia del 1942 in una miniera nel Giappone occidentale. È un gesto politico oltre che umano: se vuoi alleanze solide, devi ridurre le tossine della memoria.

La premier parla di “diplomazia navetta” e annuncia un nuovo incontro in Corea del Sud. È una traiettoria coerente: consolidare il fronte con Seul e Washington mentre si alza la tensione con Pechino, e chiedere agli elettori un mandato esplicito per farlo.

In definitiva, lo scioglimento del Parlamento è un azzardo calcolato: trasformare l’instabilità in legittimazione, far votare il Paese non solo su un governo, ma su una linea strategica. Il Giappone prova a dire al mondo che la sua politica non è più amministrazione dell’inerzia: è scelta di campo, con un prezzo economico e un rischio geopolitico.