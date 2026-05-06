Giappone. Dal Pacifico a Kiev: Tokyo entra nella nuova deterrenza globale

di Giuseppe Gagliano –

La possibile partecipazione del Giappone al finanziamento di un sistema ucraino di difesa aerea segna un passaggio strategico che supera la semplice cooperazione militare. Non è soltanto un sostegno a Kiev contro gli attacchi russi e nemmeno solo un tentativo di ridurre la dipendenza dai missili Patriot americani, sempre più richiesti e difficili da reperire. È il segnale che la sicurezza europea e quella indo pacifica sono ormai collegate.

Tokyo osserva la guerra in Ucraina con lo sguardo rivolto a Taiwan. Il timore giapponese è che il successo di un’aggressione militare possa incoraggiare altre potenze regionali a modificare con la forza gli equilibri territoriali. Per questo, dopo l’invasione russa del 2022, in Giappone si è consolidata l’idea che “l’Ucraina di oggi possa essere l’Asia orientale di domani”. Il sostegno a Kiev viene quindi interpretato come una forma di deterrenza indiretta rivolta non solo a Mosca, ma anche a Pechino.

La guerra ha mostrato i limiti della dipendenza occidentale dai sistemi Patriot. Gli intercettori statunitensi sono costosi, prodotti in quantità limitate e richiesti in più teatri di crisi. Per l’Ucraina questo significa vulnerabilità operativa. Da qui nasce la necessità di costruire una capacità nazionale capace di integrare i sistemi occidentali con soluzioni più flessibili, meno costose e adattabili alla realtà del campo di battaglia.

In questo scenario il Giappone può assumere un ruolo decisivo. Kiev porta in dote l’esperienza diretta della guerra moderna, maturata sotto bombardamenti, droni e attacchi elettronici continui. Tokyo dispone invece di una delle industrie tecnologiche più avanzate del mondo, forte nella produzione di sensori, microcomponenti, elettronica, materiali avanzati e sistemi di precisione. La collaborazione tra i due Paesi avrebbe quindi la forma di uno scambio strategico: tecnologia e capacità industriale giapponese in cambio dell’esperienza operativa maturata dall’Ucraina sul fronte.

Tokyo continua però a muoversi con cautela. La Costituzione pacifista e le restrizioni sull’esportazione di armamenti impediscono al Giappone di agire come Stati Uniti o Paesi europei. Per questo la strada più probabile resta quella del sostegno industriale e finanziario, attraverso trasferimenti tecnologici, componentistica e programmi multilaterali compatibili con il quadro normativo giapponese.

In questa direzione si inserisce anche il possibile coinvolgimento del Giappone nel programma PURL, il meccanismo internazionale utilizzato per facilitare forniture e finanziamenti a favore di Kiev. La novità è che il sostegno militare non passa più soltanto dalla consegna diretta di armi, ma da una rete fatta di tecnologie, fondi, logistica, componenti industriali e cooperazione produttiva.

La difesa aerea è diventata uno dei mercati strategici più importanti della nuova guerra. Droni economici, missili balistici e attacchi saturanti stanno trasformando il concetto stesso di protezione dello spazio aereo. L’Ucraina rappresenta oggi il principale laboratorio mondiale di questa evoluzione. Ogni attacco russo produce dati, esperienza e adattamenti immediati che vengono osservati attentamente anche in Asia.

Per il Giappone la lezione è chiara. In caso di crisi nello Stretto di Taiwan, Tokyo dovrebbe affrontare minacce simili: sciami di droni, missili, guerra elettronica e attacchi simultanei contro basi, infrastrutture e città. Partecipare allo sviluppo di sistemi ucraini significa quindi acquisire competenze fondamentali per la propria sicurezza futura.

Dietro questa trasformazione c’è anche una battaglia geoeconomica. Missili, radar e sistemi di difesa dipendono sempre più da semiconduttori, microcomponenti, sensori e software avanzati. Chi controlla queste filiere controlla la capacità di sostenere una guerra moderna. Il Giappone, grazie al suo peso nell’industria tecnologica globale, può diventare uno degli attori centrali di questa nuova catena strategica.

In Ucraina la società BlueBird Tech sta lavorando allo sviluppo di intercettori destinati a contrastare droni e missili. Kiev punta a costruire una propria industria della difesa capace di ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali. Tokyo potrebbe sostenere questa corsa come partner tecnologico e finanziario, assumendo un ruolo meno visibile ma strategicamente cruciale.

La guerra in Ucraina sta accelerando anche il riarmo giapponese. Tokyo aumenta la spesa militare, rafforza le proprie capacità missilistiche e amplia la cooperazione con gli Stati Uniti e gli alleati regionali. Non si tratta di una svolta aggressiva, ma della risposta a un contesto percepito come sempre più instabile.

Il conflitto ucraino ha ormai assunto una dimensione globale. Influenza la sicurezza europea, la strategia americana, le scelte cinesi, il riarmo asiatico e gli equilibri dell’Indo Pacifico. Le decisioni prese a Kiev vengono osservate a Tokyo, Taipei e Pechino. La tenuta della resistenza ucraina diventa un elemento della deterrenza asiatica.

La possibile assistenza giapponese alla difesa aerea di Kiev racconta quindi molto più di una collaborazione militare. Segna la nascita di una nuova architettura strategica in cui Europa e Asia non sono più teatri separati. Kiev difende il proprio cielo, ma quel cielo viene osservato dal Pacifico. Ed è proprio in questo intreccio che una guerra europea si trasforma, giorno dopo giorno, in una questione globale.